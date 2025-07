76 éves korában elhunyt Ozzy Osbourne, a Black Sabbath legendás frontembere, akit sokan csak a „Sötétség Hercegeként” ismertek. A rocklegenda kedd reggel távozott az élők sorából, családja körében, szeretetben. Bár egész életét a zene határozta meg, sorsa sokszor különös fordulatokat vett – ilyen volt például az autóvezetéshez fűződő viszonya is.

19 próbálkozás

Ozzy csak 2009-ben, 60 évesen szerezte meg jogosítványát, méghozzá a 19. próbálkozásra. Egy későbbi interjúban, a Howard Stern Show-ban nevetve mesélte el, hogy az első néhány vizsgán nem volt teljesen józan – „kicsit ittam, meg néhány csík is becsúszott, mert ideges voltam” – vallotta be. A vizsgát végül Los Angelesben tette le, és az amerikai rendszerrel kapcsolatban csak annyit mondott:

„Ez egy hatalmas vicc!”

Ám jogosítványa nem maradt sokáig nála: 2010-ben, alig néhány nappal azután, hogy átvette új Ferrari 458 Italiáját – amelyben mindössze 30 kilométer volt –, hátulról belerohant egy másik autóba. A fia, Jack szerint „csak egy kis lökhárítópuszi” történt, de Ozzy számára ez is elég volt: az eset után örökre letette a kormányt. Mint mondta, nem is a saját testi épsége miatt aggódott – annak ellenére, hogy 2003-ban egy quadbalesetben majdnem életét vesztette –, sokkal inkább a jogi következmények miatt, amelyek egy hírességre azonnal lesújtanak.

A Ferrari 2009 és 2015 között gyártotta a 458-ast, az Italiából mintegy 15 ezer példány készült. A valamivel több mint 1500 kg-os sportautó karosszériája egy 4,5 literes, V8-as erőforrást rejt, 570 lóerős teljesítménnyel, maximális nyomatéka pedig 540 Nm.

7 fotó

Királyi búcsú

Osbourne 2019-ben jelentette be, hogy Parkinson-kórral küzd, és az utóbbi években mozgása is drasztikusan romlott. Július 5-én szülővárosában, Birminghamben még utoljára színpadra lépett egy jótékonysági koncerten, ahol 45 ezer rajongó előtt, egy trónon ülve énekelt. A rendezvény közel 190 millió dollárt gyűjtött össze gyermekgyógyászati és Parkinson-kutatási célokra.

Idén a The Guardiannek adott interjújában nyíltan beszélt arról, hogy végleg visszavonul a turnézástól:

„Túl sok időt töltöttem úton, most már az unokáimmal akarok lenni.”

Halálhíre után a család a következő közleményt adta ki:

„Szavakkal leírhatatlan fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett Ozzy ma reggel elhunyt. Családja körében, szeretetben ment el. Kérjük, mindenki tartsa tiszteletben a magánéletünket ezekben a nehéz időkben. Sharon, Jack, Kelly, Aimee és Louis.”

Egy felejthetetlen pillanat a Forma–1 világából

Ozzy nemcsak a rockszínpadokon, hanem a versenypályák mellett is megjelent: a 2003-as Kanadai Nagydíjon, a Forma–1 rajtrácsán Martin Brundle próbált interjút készíteni vele. Amikor a műsorvezető a családi kutyákról kérdezte, Ozzy a tőle megszokott stílusban válaszolt: „Mind otthon sz*rik éppen!” – Brundle gyorsan tovább is állt, de ez a pillanat is csak erősítette Ozzy örökké emlékezetes karakterét.

Ozzy Osbourne élete egy vad, fékezhetetlen rock and roll utazás volt, ami egyszerre volt őrült, vicces, tragikus és emberi.