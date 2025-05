Ugyan jelen sorok írásakor még csak május közepe van, megkockáztatjuk, hogy máris befutott az év legátgondolatlanabb vontatása. A mutatványt a texasi I-610-es autópálya houstoni szakaszán hozták össze: a Saab 9-3 kabrió sofőrje a barátnőjét kérte meg, hogy segítsen elvontatni a lerobbant autóját, miután nem volt pénzük trélert hívni – írja a helyi beszámolókat összegezve a Road & Track.

Túlzás nélkül az egyetlen dolog, amiben helyesen járt el a pár, hogy bekapcsolták a vészvillogót.

Az elgondolás, miszerint a Saabot a barátnő által vezetett Fordhoz, ráadásul a menetiránynak háttal láncolva kötve szállítják el, természetesen katasztrófához vezetett. Ennek eredményeként a kabrió olyan szinten balra-jobbra cikk-cakkozott a vontatás közben, hogy a többi közlekedőnek kellett kerülgetnie, nehogy baleset legyen belőle a sztrádán.

A szakszerűtlen vontatás által irányíthatatlanná vált Saabban lényegesen nagyobb anyagi kár keletkezett, mint amennyibe a tréler került volna: a betonfalat is súrolva nemcsak a karosszérián keletkeztek messziről is jól látható horzsolások, de a felfüggesztés sem úszta meg sértetlenül a kalandot.

A DANGEROUS AND CRAZY SITUATION on HOUSTON FREEWAY-610 N Loop West Bound Near Ella Blvd. What were they thinking smh? @TxDOTHouston @rawsalerts @MarioNawfal @crazyclipsonly @TxStormChasers @spann #houwx #htx #TXWX #hounews #abc13 pic.twitter.com/ReQkllHjoe