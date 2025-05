Cetli rovatunkban időnként dühös és cseppet sem finom hangvételű üzenetek is landolnak kedves olvasóink gyűjtéséből, most azonban kifejezetten mértéktartó üzenetekről kaptunk fotókat. A helyszín egy észak-budai utca a Vezess szerkesztőségének közelében, ahol egy Volkswagen New Beetle áll békésen.

A baj csak az, hogy a parkolóhelyekben cseppet sem bővelkedő utcában két helyet foglal el. A felfestéseken belül a retró autó előtt és mögött maradó terület külön-külön épp nem elég arra, hogy oda valaki a Smart Fortwo vagy a FIAT Seicento dimenzióinál nagyobb autóval beférjen, de ha az illető 1-1,5 méterrel előrébb vinné az autóját, máris felszabadulna mögötte még egy szabályos parkolóhely, ahol egy átlagos méretű autó nem lógna be a szomszédos kapubejáróba.

Erre hívja fel a figyelmet az egyik, post-itre körmölt cetli, amelynek szövege – kis helyesírási korrekcióval – az alábbi: „Szia, két helyre parkolsz. Majd figyelj oda, hogy csak egy helyet foglalj! Köszi!” A másik üzenet így szól: „Legyél szíves vonaltól vonalig állni!!! 2 helyen parkolsz, mögéd már nem fér be senki!”

Lehet, hogy a New Beetle gazdájának érkezésekor még nem lehetett volna előrébb megállni más autóktól, lehet, hogy csak figyelmetlen volt, esetleg tapasztalatlan és most tanulja meg, hogy egy udvarias, közösségi érzéssel bíró autós erre is figyeljen. Mindenesetre az üzenetek udvarias stílusa célravezetőbbnek tűnik, mint helyből legorombítani valakit, akinek az érkezésekor egyáltalán nem biztos, hogy ugyanúgy álltak az autók.

Adjuk meg egymásnak az esélyt, hogy a másik sem egy debil, akire nem hatna jobban a szép szó, mint egy durva üzenet.

Hasonló jópofa cetlik:

