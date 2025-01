🚫 Véget ért az ámokfutás, lefoglaltuk a BMW-t❗️ Hozzánk is eljutottak azok a közösségi médiában megjelent tegnapi felvételek, amin egy ezüstszínű BMW Kaposvár utcáin száguldozva veszélyezteti a többi közlekedőt. Kollégáink az autót ma délután lefoglalták, a jármű vezetőjével szemben pedig közúti veszélyeztetés gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak. Ezúton is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közúti közlekedési szabályait semmibe vevő, maguk és mások testi épségét kockáztató járművezetők a jövőben is számíthatnak a hatóság hasonló, határozott fellépésére❗️