A német prémium-autómárkák állandóan versengenek a technológia terén. Mindig vannak friss, merész újítások, amelyeket vagy a Mercedes, az Audi, vagy a BMW vet be először. Ezekből néha ipari alapvetés lesz, és sokan átveszik, máskor viszont pár milliárd fejlesztési költség leírásával együtt a süllyesztőbe kerülnek.

A BMW 2015-ben vezetett be egy olyan extrát, ami most az utóbbi kategóriába került. Az újításukat a G11/12-es kódjelű 7-es generációban vetették be először, és idővel innen szivárgott le a többi modellbe. Tehát komolyan terveztek vele, nem kaszálták el az első évek után, sőt fejlesztették.

Az elgondolás látványos volt, és elvileg a kényelmet szolgálta, de a valóság mást mutatott, az autósok számára nehezen használható volt a mindennapokban. Ez az extra volt a gesztusvezérlés, amit a Vezessnél mi az elsők között próbálhattunk ki 2015-ben, a 7-es BMW bemutatóján.

Akkor ezt írtuk a rendszerről: „Az új szolgáltatás neve: gesture control, gesztusvezérlés. Az ujjainkkal integetve hangosíthatjuk-halkíthatjuk a rádiót, forgathatjuk a parkolókamera képét (ez mondjuk szintén egy vadiúj dolog az autóiparban), fogadhatunk vagy utasíthatunk el hívást. Hogy mi mindenre kell ügyelni az autófejlesztőknek: a gesztusok csak akkor működnek, ha a kezünket a műszerfal síkja alatt lóbáljuk, nehogy a többi autós esetleg elsőbbségünkről való lemondásnak értelmezzen egy csatornaváltást.”

Az évek során több BMW-ben találkoztunk vele, de őszintén sosem találtuk túl meggyőzőnek a működést. Nehezen lehetett vele pontosan állítani a hangerőt, eltalálni a megfelelő mozdulatot: egy tekerőgombot megfogni és eltekerni ezerszer egyszerűbb, mint a levegőben hadonászni, és nem csak mi voltunk ezzel így.

Az idei CES elektronikai kiállításon a BMW képviselői elárulták, hogy megszabadulnak a gesztusvezérléstől. Az új fedélzeti rendszerbe, az iDrive X-be már nem emelik át a megoldást. Ezt elsősorban azzal indokolták, hogy már nincs rá szükség, hiszen az új szoftver már fejlett hangvezérlést kap, ami mögött mesterséges intelligencia figyeli majd az utasításainkat. Így végre megérti majd a természetes beszédet, az utasításokat, ezért ez lesz a középpontban.

Valamint az iDrive X képernyője is nagyobb lesz, mint bármelyik eddigi BMW fedélzeti rendszeré, és közelebb kerül a kormányhoz, így a funkciók javát ide sűrűsítik majd. A gesztusvezérlés tehát a múlté, azt pedig csak a jövő mondja meg, hogy az autósok mennyire akarnak majd vezetés közben egy virtuális asszisztensnek parancsolgatva váltani a zeneszámok között.