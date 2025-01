Az automata váltóval szerelt autóknál a legtöbb esetben találunk egy kis kapcsoltó, vagy műanyag fedelet a váltókulisszánál, a kar mellett. Ennek funkcióját érdemes tudnia mindenkinek, aki automata sebességváltóval szerelt autót használ, mert szorult helyzetben nagy segítség lehet.

A kis nyílásban ugyanis van egy gomb, amivel a váltó reteszelését, a „shift lock” funkciót lehet oldani. Ez egy biztonsági megoldás, ami megakadályozza, hogy véletlenül átváltsunk P (parkolás) állásból valamelyik másik fokozatba. Előfordulhat, hogy az álló autó egyik utasa – pláne egy gyermek – kíváncsiságból elkezd matatni a váltókarral.

A shift lock funkció és a hozzá kapcsolódó fékpedálos reteszelés jelentős mértékben csökkenti az ilyen esetekből fakadó balesetek kockázatát, így nem lehet véletlenül elgurulni a kocsival, csak a sofőr tudja kivenni a váltót P-állásból.

A biztonság miatt alkalmazzák

Technikailag a funkció egy pofonegyszerű reteszelés, amit egy mechanikus fémstift vagy fémnyelv old meg a sebességváltóban (egyébként a hibrid autók fokozatmentes bolygóműves erőátvitelében is). Ez is alkalmas ugyan az elgurulás megakadályozására. Kapcsolásakor érezni is, ahogy az autó még nyeklik egyet, amíg befog, lejtős úton ez gyötrelmes a sebeségváltónak.

Viszont ha műszaki probléma lép fel, lemerül az akkumulátor, vagy valamilyen elektromos hiba miatt nem ad életjeleket az autó, akkor a szokásos lenyomott fékpedál mellett a váltót nem tudjuk kivenni P-állásból, így eltolni, elmozdítani sem lehet a kocsit.

Más esetben maga a retesz elektromos oldása lehet a hiba forrása, ekkor is jól jön a manuális megoldás, ha indul a motor, de P-állásban marad a váltó. Ezt okozhatja a fékpedál helyzetjeladójának/kapcsolójának hibája, de maga a kapcsoló-mechanika egyéb hibája, kopása is okozhat ilyen jelenséget.

Apró kis kapcsoló

Ilyenkor érdemes keresni a váltó környékén az apró fedelet, ami mögött a reteszelés oldásához szükséges kapcsoló található. Ennek használatával P-ből (parkolás) N-be (üres) tudunk váltani akkor is, ha az elektronika nem működik megfelelően. Ha nem találjuk, akkor az autó kézikönyvében biztos akad leírás a helyes használatról, teendőkről ilyen esetben.

Egyszerű megoldás ez a régebbi automata váltók esetén, amelyek vezérlése még nem teljesen elektronikusan történt. A legújabb autók esetén viszont nem találunk ilyen kis ablakot a középkonzolon, a menetirány választó gomb mögött csak egy nyomtatott áramkör van. Ezért máshova rejtik a vészmegoldást.

Jó példa erre a Jaguar XF, amiben a klasszikus kar helyett egy igen látványos, középkonzolból kiemelkedő sebességváltó tárcsát találunk. Ennél a könyöklő előtti műanyag panelt kell lepattintani, majd egy biztonsági csavar elfordításával, és egy vörös szalag meghúzásával lehet oldani a reteszelést.

A legújabb autókkal igazi szívás

Ez már egy fokkal bonyolultabb, de azért szerszámok nélkül, a tulajdonos számára is alkalmazható módszer. Ezzel szemben mit találtak ki a BMW-nél? Ha szerencséje van a lerobbant autósnak, akkor a váltó melletti borítást lepattintva megtalálja a retesz oldását. Vagy a csomagtartóban talál a gyári szerszámkészletnél egy feltűnő piros kart, amit a pohártartó alatt található nyílásba illesztve oldja a reteszt.

Viszont ha például egy BMW F30-as 3-as szériát (esetleg F82-es M4-est) fogott ki, akkor jobb ha hívja a felmentő sereget, mert egyedül, szerszámok nélkül nem tolja az autót sehova. Ezeknél, és még több modern típusnál a tervezők nem gondoltak erre az eshetőségre. Ilyen esetben a váltót csak alulról megközelítve, tehát az autót megemelve, szerszámokat használva lehet csak üresbe tenni.

A tanulság annyi, hogy jó ismerni az autónkat ilyen szempontból is. Mindig érdemes átnézni a kezelési útmutatóját, mivel típustól és évjárattól függően eltérhet a shift lock működése és a vészhelyzeti kioldógomb helye.

A hivatalos kézikönyvek és a márkaszervizek útmutatói a legmegbízhatóbb források, ha a pontos műszaki részletekről szeretnénk tájékozódni. Ha pedig az autó alá kell bújni a kioldáshoz, akkor a legjobb ha elérhető közelségben tartjuk egy felkészült autómentő telefonszámát is.