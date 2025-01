A különleges, páratlan öszvér William Fisk Harrah, a Harrah’s Hotel and Casinos alapítójának egyedi megrendelésére készült, de a Ferrarinak nincs hozzá semmi köze.

William Harrah híres volt az autók iránti rajongásáról, és a birtokában lévő több száz klasszikus autó mellett mindig vágyott valamire, amit senki más nem birtokol. A legenda szerint egy alkalommal egy havazásban rekedt Ferrari 365 GT-jével, ami arra ösztönözte, hogy egy olyan autót építtessen, amely egyesíti a Ferrari erejét a Jeep praktikumával. Más pletykák szerint személyesen kért egy összkerékhajtású típust Enzo Ferraritól, aki visszautasította a kérést, ezért épült meg a különleges hibrid.

The 1969 Jerrari came from the mind of famed collector and casino-owner Bill Harrah. The concept was born after his mechanic crashed his 1969 Ferrari 365 GT 2+2 in a snowstorm. Harrah’s first thought was that a 4-wheel-drive Ferrari would be preferable for these conditions. pic.twitter.com/wMR7FO8Nk8