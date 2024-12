Nyugat felé indulva nagy segítség a magyar autósoknak a Szombathely és Győr közötti M86-M85 gyorsforgalmi út. Ez egy relatíve új szakasz, 2020-ban nyitották meg. A 153,2 milliárd forintból megvalósult beruházással 45 percre csökken a menetidő Sopron és Győr között.

Az autóutat a Sopron-kelet csomópontig kétszer két sávon építették ki, középen szalagkorláttal, leállósáv nélkül. Az út koronaszélessége 24,6 méter, a sebességhatár 110 km/h. A szakaszon öt külön szintű csomópontot építettek, valamint 21 felüljárót és 19 aluljárót.

Akkoriban még nem tűnt túl érdekes adaléknak, hogy a szakaszt tulajdonképpen befejezetlenül adták át: „Az autóutat a szerződésben szereplő befejezési határidő előtt helyezik forgalomba, de kisebb munkálatok a padkák, védőkerítések mentén még előfordulhatnak” – írta akkor az MTI.

Azóta eltelt négy év, és a befejezés még most sem lett teljes, a pihenők időközben elkészültek, tankolni viszont azóta sem lehet. A pihenők működnek, vannak padok és vécék, de kereskedelmi egység vagy benzinkút még most sincs. Így aki felkészületlenül, negyed tank alatt vág neki a távnak, az akár izzadhat is a tankolás miatt. Egy átlagos 7-8 litert fogyasztó autónál könnyen kivillan az alacsony üzemanyagszintet jelző lámpa, és ilyenkor nincs értelme kockáztatni, keresni kell egy helyet a tankolásra.

A nyugat.hu érdeklődésére a NIF Zrt. még korábban azt közölte, hogy a Rábaköz pihenőhelyen kialakítottak benzinkútnak és elektromos töltőállomásnak helyet. Tehát a terveken szerepel az üzemanyagtöltő állomás, de egyelőre még nem ismert az építés ideje, céldátuma.

Így marad az elővigyázatosság, amire a 112Press Facebook-oldala hívta fel a figyelmet. „Aki tankolni akar, annak le kell térnie az autóútról. Szombathely és az M1-es autópálya között 90 km a távolság. Hegyfalunál (OMV) és Kónynál (MOL) található üzemanyagtöltő állomás az autóút közelében (csak az utóbbi látható az útról), de a külföldiek pl. nem szívesen hagyják el az autóutat” – írták az oldalukon.

A hozzászólók között volt olyan autós, aki nem volt elég felkészült: „Mi egyszer jól elnéztük a tankot (új autó, fordított mutató). Uraiújfalunál már utolsó deciken mehettünk! De hála az égnek, az egyik kocsmában volt egy jóember, aki kisegített – a szomszédban lakott és volt 5 literje.”

Ekkora szakaszon igazán a kamionosoknak jelenthet problémát, hogy nincs jól felszerelt pihenő, egy sofőr a következőt írta: „Kamionos szemszögből nézve a parkolók hiánya és mosdók, zuhanyzók hiánya szerintem rosszabb! Tengelysúlymérő állomás az kell, de emberhez méltón pihenni egész Magyarország úthálózatán nem lehet! Pedig bármire nézel rá most, azt egyszer egy kamion szállította! De azért old meg, fürödj kannából.”

Mások szerint viszont mindenki magára vessen, ilyen gond felkészült autóssal nem fordulat elő: „Tapasztalt autós nem mászkálgat negyed tanknál kevesebb üzemanyaggal. Főleg ismeretlen helyeken. Aki meg erre a szakaszra odatévedt, az tanul ebből, s majd így válik legalább ebben a dologban némileg tapasztaltabb sofőrré.”