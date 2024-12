Egy amerikai férfi különös megoldást választott, miután elégedetlen volt nemrég vásárolt autójával. Az eset Utah államban történt, ahol főszereplőnk egy 2008-as Subaru Outbacket vásárolt, majd néhány órával később úgy döntött, mégsem kell neki, vissza akarja adni.

A férfi az autó vásárlása után felhívta a kereskedést, hogy jelezze, nem elégedett az üzlettel. A kereskedés azonban közölte, hogy az autóra nincs garancia – ezzel tisztában volt előzőleg a vevő is –, így ez már az ő problémája. A vevő ezt nem fogadta el, aki a telefonhívás során meg is fenyegette a kereskedést: ha nem veszik vissza az autót, rájuk töri az ajtót, szó szerint. Az ígéretét pedig be is tartotta a vásárló.

Másnap délután 16 óra körül visszatért a kereskedéshez, és valóban keresztülhajtott a Subaruval a bemutatóterem üvegajtaján. Az esetről készült videó gyorsan terjed az interneten.

Egy Reddit-felhasználó, aki állítólag egy másik, közeli kereskedésnél dolgozik, azt írta, hogy a vásárló elégedetlensége a túl magas vételárból fakadt, nem pedig az autóval kapcsolatos problémák miatt. Az Outback az eset után újra felkerült a kereskedés használt autói közé, 3755 dolláros áron (1,5 millió forint). Szóval úgy tűnik, a kereskedés végül visszavette az autót, de nem hagyják ennyiben, megtették a rendőrségi feljelentést.