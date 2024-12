A tizenkét hengeres, négy hengersoros erőforrást az anyacég Volkswagen 2001-ben mutatta be, elsőként az Audi A8-ba szerelte be, majd 2003-tól a Bentley típusaiban kapott helyet. Korábban már repülőgépekben is használtak hasonló felépítésű W12-es motorokat, de a Volkswagen csavart egy kicsit a koncepción, hogy a lehető legkisebb helyre be tudja zsúfolni ezt a nagy mennyiségű dugattyút. Olyan, mintha két szűk hengerszögű VR6-os motort forgatnánk össze, így néz ki az elrendezés felülnézetből:

Az első verzió 5998 cm³-es hengerűrtartalommal érkezett, és 420 lóerőt (309 kW) teljesített 6000-es fordulatszámon. Maximális nyomatéka lenyűgöző, 550 Nm-es értéket produkált már 3000-es fordulatszámnál. A motor hengerenként négy szeleppel dolgozott, összesen 48 szeleppel. A sűrítési viszonya 10,7:1 volt, amely hozzájárult a hatékony égésfolyamathoz. Az üzemanyag-ellátást egy fejlett, többpontos elektronikus befecskendezőrendszer biztosította, amelyet a Bosch Motronic ME7.1.1 vezérlőegysége irányított.

A Bentleyben emelkedett fel a csillaga

Teljesítménye 560 lóerőről a Bentley Continental GT esetén, és 2024-re 750 lóerőig (Bentley Batur) emelkedett. 2015-ben teljesen átdolgozták az erőforrást; az újratervezés három évet vett igénybe. A több mint 100 ezer motor mindegyikét kézzel szerelték össze 2600 alkatrészből, egyenként hét óra alatt.

Lenyűgöző mérnöki bravúr volt, de minden technika öregszik, és ezek a W12-es motorok is eljutnak előbb-utóbb szerelőkhöz. Akik számára ez a nagy teljesítményű, bonyolult erőforrás maga a rémálom. Ahhoz, hogy egyáltalán hozzá lehessen férni javítás céljából, le kell szerelni az első lökhárítót, a hűtőt és az összes elválasztó panelt. Ez persze végső soron a tulajdonosokat terheli meg leginkább, hiszen ha találnak is valakit, aki hajlandó foglalkozni az autójukkal, az illető óriási összeget kérhet a munkájáért.

Fenntartása költséges mutatvány

Így egy W12-es motorral szerelt Audi A8 motorfelújítása olyan mutatvány, ahol nem szabad nézni a számokat. A felvételen látható, ahogy szinte a nulláról épül újra egy ilyen blok, a végső számla pedig 3,5 millió forint. Ez komoly összeg, ennyiért már sorakoznak a korabeli Audi A8-asok, igaz a fennséges W12-es motor helyett hétköznapibb V8-as dízelmotorral.

A javítás oka az olajkör hibája volt, amelyet egyes dugattyúk állapotából is nyilvánvalóan láthatunk. Az autó körülbelül 110 ezer kilométert futott, így le a kalappal a tulajdonos előtt, amiért a bontó helyett inkább a második fájdalmas megoldást választotta, és úton tartja a németek különleges zászlóshajóját.