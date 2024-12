A Bács-Kiskun vármegyei rendőrök egy héten át vadásztak a gyorshajtókra. Nem is volt eredménytelen a razzia, ugyanis 1208-an lépték túl a megengedett sebességet. Három fotóval ráadásul csaknem 1,1 millió forintot kaszáltak.

A prímet egy Škoda vezetője vitte, akit az 50-es sebességhatár ellenére több mint a két és félszeresével, 127 km/órával mértek be. Tettét az augusztus közepe óta érvényes, szigorúbb büntetési tételek értelmében 468 ezer forintos bírsággal „jutalmazták”.

Csütörtöki Facebook-bejegyzésében kontextust is adott a kirívó gyorshajtáshoz a vármegyei rendőrség, rávilágítva arra, miért problémás, ha valaki ilyen szinten figyelmen kívül hagyja, mi a megengedett maximális sebesség. A számok nyelvén:

a 4622-es úton, ahol végezték a sebességmérést, mindössze 30 méterre volt a következő kijelölt gyalogátkelőhely,

volt a következő kijelölt gyalogátkelőhely, 127 km/órás sebességnél a reakció-, illetve az 1 másodperces fékkésedelmi idő alatt megtett út 35 méter,

azaz, ha valaki akkor az autó elé lép, 127-tel ütötték volna el, ugyanis a fékhatás 5 méterrel a zebra után kezdett volna el kialakulni.

Önmagában az nem meglepő, hogy a második generációs, azaz 2008 és 2015 közötti Superb kombiváltozata 127 km/órás sebességnél fényképezték le. Többféle benzin-, illetve dízelmotorral is gyártották a típust, és a végsebesség szempontjából gyengébb, alig 105 lóerős dízelvariánsoknál is 190 km/óra fölé kúszik a sebességmérő mutatója, még úgy is, hogy némelyik álló helyzetből 12,5 másodperc alatt gyorsul 100-ra.

A probléma abban keresendő, hogy az illető rossz helyen próbálta bebizonyítani az autójában rejlő potenciált. A 77 km/órás sebességtúllépés már bőven az a kategória, amiért Ausztriában el is kobozzák az autót – mint azt nemrégiben egy 17 éves fiú a saját bőrén tapasztalta meg –, így a közel félmillió forintos büntetésre még azt is lehet mondani, hogy olcsón megúszta.

