A videojáték-rajongók álma vált valóra most: a BMW és az Electronic Arts együttműködésének köszönhetően a 2005-ben megjelent Need for Speed: Most Wanted ikonikus M3 GTR modellje végre valódi autóként is megcsodálható.

A különleges jármű Münchenben, a BMW Welt kiállítóközpontban tekinthető meg november 27. és január 6.

Az autó az E46 M3 alapjaira épült (pontosabban az M3 GTR-re), ugyanolyan ezüst-kék fóliát kapott, mint amit a játékban láthattunk közel 20 évvel ezelőtt. A BMW ezzel nemcsak a régi rajongóknak kedveskedik, hanem a Need for Speed sorozat 30. évfordulóját is ünnepli.

„Az M3 GTR az egyik legismertebb autó a Need for Speed történetében, ezért a 30. évfordulóra valami különlegeset szerettünk volna alkotni” – mondta John Stanley, a Need for Speed: Unbound vezető kreatív igazgatója.

Az elkészült autó nem csupán a kiállításon érhető el, hanem az Unbound legújabb frissítésében is.

A Vol 9: Prepare for the Lockdown frissítés telepítése után a játékosok az M3 GTR mellett egy különleges motorkerékpárt, a BMW S 1000 RR-t is vezethetik – ez az első motor a Need for Speed sorozat történetében!

Az új tartalmak között további ikonikus járművek is helyet kaptak, például a Honda Integra Type R és a Subaru Impreza WRX STi. A frissítés elérhető PlayStation 5-re, Xbox Series X/S-re és PC-re.

A NFS legutóbbi részét mi is kipróbáltuk anno:

A BMW M3 GTR utcai változatában az alapváltozat hathengeres motorját V8-as erőforrásra cserélték, ugyanis homologizációs célból készült ez a változat, hogy indulhassanak az amerikai Le Mans-sorozatban a verseny GTR-ek. De az utcai változat sem volt sokkal puhább, mint maga a versenyautó: nincsenek hátsó ülések, semmilyen kárpit, se fűtés, a hangrendszert is kukázták, így le tudták vinni az autót 1350 kilóra.

A 4.0 literes V8-as blokk a versenyváltozatban 460 lóerős, az utcaiban „csak” 350, csúcsnyomatéka pedig 365 Nm. Az alap E46 M3 sorhatos erőforrása 343 lóerős volt, de az autó jó 200 kilóval többet nyom.

Galéria

És a játékban látható változat egy digitálisan feljavított, rajongói videón, aminek minden perce libabőr.