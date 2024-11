Meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy a Xiaomi a mobiltelefonok világa mellett az autógyártásban is komoly szerepre tör. Csetlés-botlás helyett brutálisan nekifogtak a gyártásnak, amit egy a Teslának, és Elon Musknak címzett bejegyzéssel, fricskával ünnepelt a márka alapítója.

A SU7 elektromos jármű 100 ezredik példányának elkészülése alkalmából Lei Jun a márka elnöke egy fotót osztott meg magáról, amint a gyár padlóján szundikál. Ez egyértelmű utalás volt Musk híres szokására, aki a Tesla korai éveiben gyakran állította, hogy a gyárban töltötte az éjszakákat – bár Lei nem nevezte meg amerikai kollégáját.

A Xiaomi vezetője a közösségi médiában osztotta meg a fotót az alábbi szöveggel: „A netezők azt javasolták, hogy menjek a gyárba csavarokat meghúzni. Valójában gyakran megfordulok ott. Ma reggel is korán érkeztem. Túl korán jöttem, ezért szundítottam egyet a gyárban. Aztán arra ébredtem, hogy elkészült a százazredik jármű!”

Good morning! Woke up to the news that 100,000 units of Xiaomi SU7 achieved!⚡️



From the launch to today, it took us only 230 days to hit this milestone. For a newcomer in the EV industry, that’s a speed we’re truly proud of. Can’t wait to celebrate the 100,000th in a bit! pic.twitter.com/92gmML2mdH