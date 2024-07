Erősen sikerült a Xiaomi bemutatkozása az autógyártók között: a kínai márka finoman is szólva nagy érdeklődést váltott ki az alig néhány hónapja bemutatott SU7-tel, amivel sikerült borsot törni még a Tesla orra alá is.

A Xiaomi nemrégiben bemutatta a négyajtós elektromos autó új prototípusát, az SU7 Ultrát, amiről az első képeket Lej Csün, a Xiaomi vezérigazgatója osztotta meg a közösségi médiában:

I'm very proud to announce the #XiaomiSU7 Ultra prototype, built on the SU7 platform and engineered for ultimate performance, is taking on the legendary Nürburgring Nordschleife!⚡️ pic.twitter.com/0Gn0iS600w

— Lei Jun (@leijun) July 19, 2024