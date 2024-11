A japán tuningkultúra a kilencvens években élte aranykorát, amely hozzánk maximum újságok hasábjain jutott el, nagy szó volt, ha valakinek tényleg akadt egy-egy igazi JDM sportautója itthon.

Ezen autók legismertebb képviselője a Toyota Supra A80-as generációja, különösen azok a modellek, amelyeket az Abflug tuningcég vadított meg. A képeken látható 1993-as Supra is ilyen, amely most ráadásul új tulajdonost keres.

Az Abflug, amelyet 1989-ben alapítottak Japánban, híres a látványos, szélesített bodykitjeiről, amely alól ez a Supra sem kivétel. A cég neve németül „felszállást” jelent, ezt a filozófiát tükrözik munkáik is: a Supra vad formákat, nyúlánk első lökhárítót és magasan felfelé kanyarodó hátsó spoilert kapott, amely teljesen átalakítja az autó eredeti kinézetét.

1993 Toyota Supra Abflug for sale in the UK. eBay Ad:> https://t.co/9M4XA54Zsm pic.twitter.com/WIs6g0y96X — UNICARNS (@realUNICARNS) November 10, 2024

Ez az átalakított Toyota ugyanazt a karosszériakészletet viseli, amelyet az Abflug legendás S900 Suprája is, amely 2001-ben debütált és közel 900 lóerős teljesítményével 354 km/órás sebességet ért el. Bár a most eladómodell nem éri el ezt az elképesztő teljesítményt, így sem kell szégyenkeznie:

3.0 literes, soros hathengeres, dupla turbós 2JZ-GTE motor található benne, amelynek teljesítménye 400 lóerő, az eredeti 276-hez helyett. Az egyetlen csalódást talán a négysebességes automataváltó jelenti, így nem teljesen autentikus a tuning.

Az utastér is tipikus japán tuning: az ülések fehér bőrkárpittal és lila velúrbetétekkel díszítettek. Az autó kormánya egy különleges, fehér bőrbevonatú Simoni, amelyet igazi álom lehet tisztán tartani. Ráadásként egy Pioneer TV/DVD rendszer is helyet kapott benne, amely tökéletesen passzol a korabeli stílushoz.

Az autót 2004-ben importálták az Egyesült Királyságba, és most az Iconic Auctioneers december 7-i árverésén kerül kalapács alá. A Supra viszonylag alacsony, 122 ezer kilométeres futásteljesítménnyel és érvényes műszakival rendelkezik.

Az előrejelzések szerint az ára 20,000 és 25,000 font között alakul (11 millió forint). Ez az Abflug Widebody Toyota Supra nemcsak egy autó, hanem időutazás az ezredforduló legendás tuningvilágába.