Sokan már a múzeumban szeretnék látni az ilyen füstokádó szörnyeket, de ahol a szükség diktál, ott még sokáig dolgozni fognak az ilyen motorral hajtott gépek, a világ nagy részén ezeknek még sok-sok évük van hátra.

Ez a csehek büszkesége, a Tatra által gyártott V12-es motor, ami a léghűtéses technológia tudatos tökéletesítésének eredménye. A léghűtéses rendszer segít csökkenteni a meghibásodások kockázatát és az egyszerűbb karbantartást is lehetővé teszi, ami különösen katonai alkalmazások esetében kiemelten fontos.

Egy igazán szépen megépített bemutató 930-as dízel V12-es.

A videón is látható Tatra 813-as V12-es motorját úgy hozták létre, hogy négy hengert adtak az eredeti, 75°-os hengerszögű T-928 V8-as motorhoz, amely a Tatra T138 sorozathoz tartozik. A katonai verzió többféle üzemanyaggal is működött, és képes volt dízel, benzin és kerozin keverékével is üzemelni,

A Tatra, amely a világ egyik legrégebbi teherautó- és autógyártó vállalata, elsősorban speciális terepjáró teherautók és katonai járművek gyártásáról híres, és ezekhez számos saját fejlesztésű V12-es dízelmotort készített.

Addig reszelték az alap megoldást, hogy az Euro 5 kibocsátási normának megfelelő konstrukciót is sikerült sorozatgyártásba állítaniuk. A 3D-928 Euro V típusjelzésű blokk SCR katalizátorral, AdBlue adalékkal érte el ezt az eredményt. E motorok megbízhatóságát és robusztusságát világszerte elismerik, ezért gyakran használják extrém körülmények között, például sivatagi, tundrai és egyéb nehéz terepen.