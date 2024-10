A Tatra márkanév talán jelenleg inkább az idősebb generációnak „mond valamit”. A márkanév hallatán sokaknak a legendás és robusztus T148-as, vagyis a csőrös Tatra, vagy buldog fülkés T815-ös juthat eszébe. Ezekben még nem kevés vas és nyomaték volt. Ha egy ilyen elhaladt az utcán, akkor fülsüketítően hangos motorjával biztosan felhívta magára a figyelmet. Közben pedig jellegzetes, gázolaj-olaj illatfelhőt húzott maga után.

Nemrég megérkezett hazánkba a legújabb Tatra, amely az előbb felsorolt modellek távoli leszármazottjának tekinthető. Ez azonban már az Y és Z generáció játékszere. Külső kamerával és megannyi vezetéstámogató rendszerrel büszkélkedhet. Valami közös azonban mégis van benne a legendás Tatrákkal.

Az újdonság a Tatra szabadalmaztatott, központi teherhordó csővel és lengő féltengelyekkel rendelkező alvázát használja, amelynek alapjait Hans Ledwinka tette le még a Tatra 11-es személyautóval 1921-ben” – árulta el a Vezessnek Cabák Miroslav, a Tatra Trucks képviselője, aki az új Tatra Phoenix bemutatása miatt látogatott el a kisigmándi Eurotrade telephelyre.

Hozzátette: az új Tatra Phoenix esetében hajtótengelyek és a differenciálművek a központi tartócsőbe vannak integrálva, az első tengely pedig kizárólag légrugós felfüggesztéssel rendelkezik. A csővázas megoldás előnye, hogy megakadályozza a szennyeződések bejutását a hajtásláncba, és ugyanakkor gyakorlatilag kiküszöböli a károsodás kockázatát. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy apró változtatásokat azonban végrehajtottak az alvázon. Ezek közé tartozik, hogy új redukciós fogaskereket alkalmaztak, emellett 11 tonnára növelték a kormányzott tengely teherbírását.

A leglátványosabb újítás kétségtelenül a fülke, amely a DAF-tól érkezik. Ez a nappali fülke jobb kilátást biztosít a járművezetőnek és nemcsak azért, mert jobb oldalon helyet kapott egy peronablak, hanem azért is, mert a szélvédő nagyobb felületű és mélyebbre is nyúlik a frontrészen a korábbinál. Cabák szerint az új fülkére a 2024 júliusában hatályba lépett, a járműveket érintő új Általános Járműbiztonsági Rendelet (GSR) miatt volt szükség.

Új vezetéstámogató rendszerek

Ezzel összhangban a Tatra Phoenix alapfelszereltségévé vált az intelligens sebességszabályozó, a gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer (TPMS), az automatikus vészfékezőrendszer (AEBS), a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW), a visszagurulás-gátló, a tolatókamera, a vészfékjelzés, a fáradtságérzékelő, a holttérfigyelő, valamint az elhaladásra figyelmeztető asszisztens, amely értesíti a járművezetőt az előtte elhaladó veszélyeztetett úthasználókra, mielőtt elindulna.

A Tatra Phoenix mindezeken felül digitális külső kamerarendszerrel rendelhető, aminek része a Corner Eye, vagyis a sarokkamera, ami a szélvédő alatt, jobb oldalon helyezkedik el. Ez rendkívül nagy sávban képes megszüntetni a holttereket a teherautó jobb oldalára vonatkozóan. A vezető munkáját mindemellett eső- és fényérzékelő szenzor is segíti. A LED-fényszórók pedig világosabb és erősebb fényt biztosítanak a hagyományos halogénizzókhoz képest, ami jelentősen növeli az úton a láthatóságot és ezáltal a vezetés biztonságát.

„A fejlődés szerintem jól látható, ha valaki helyet foglal a vezetőülésben. Oldalra és előre is sokkal jobb kilátása van az útra a gépjárművezetőnek. Emellett az előző generációnál kényelmesebbnek és biztonságosabbnak mondható az új kabin. A Tatra Phoenixet eddig már többek között Csehországban és Svédországban is bemutattuk. Az első reakciók nagyon pozitívak, az embereknek tetszik az új dizájn és szimpatikusak számukra az új funkciók is. Sokak szerint az újabb változatot jóval komfortosabb vezetni” – jegyezte meg Cabák Miroslav. És valóban: az új Phoenix a legújabb generációs DAF-okból ismert műszerfalat használja, amely digitális műszeregységgel és nagy multimédiás érintőképernyővel rendelkezik.

Az új Tatra Phoenix hathengeres, vízhűtéses, MX-11 és MX-13 típusú, Paccar dízelmotorokkal készülhet. A levegőhűtéses saját fejlesztésű Tatra motorok sajnos nem érhetők el ehhez a modellhez, mivel azok egyelőre csak az Euro V-ös károsanyag-kibocsátási szabványokat teljesítik. A teljesítményskála széles, hiszen a leggyengébb 367, a legerősebb viszont akár 530 lóerős is lehet. A dízelmotorokhoz már minden esetben ZF Traxon automatizált váltó csatlakozik, amely közvetlenül a Paccar motor lendkerékházára van felszerelve és tartalmaz egy integrált kapcsolóházat is. (A nyomatékot a váltóról pedig terepváltó viszi át a futóművekre.) Opcionálisan Allison automata váltóval is megrendelhető a Tatra Phoenix.

Ó, te drága!

Az újdonság alvázas, billencses és keret nélküli alváz kivitelben érhető el a magyar piacon, 4×4-es, 6×6-os vagy 8×8-as hajtásképlettel. És hogy milyen keresletre számít az Eurotrade? Természetesen nem mulasztottuk el megkérdezni.

„A magyar piac specialitása az, hogy elég kevés összkerékhajtású fogy. Szerintem pár tíz darabról beszélhetünk évente ezen a téren. Sajnos a Tatra nem a legolcsóbb, sőt ellenkezőleg. A legdrágább jármű a piacon, ezért is van az, hogy az a kevés ember is meggondolja, mit vásárol, aki összkerékhajtású dömpert szeretne venni. Én úgy gondolom, hogy örülhetünk annak, ha pár darab elmegy évente ebből a típusból idehaza, mert elég speciális járműről van szó” – árulta el Mizséri Ádám, a Tatra járművek hazai értékesítéséért felelős vezetője.

Az új Tatra Phoenix tehát már majdnem olyan, mint egy drága sportkocsi: kevés van belőle, ráadásul elkérik az árát és tátott szájjal fordulnak utána. Ennek ellenére olyan high-tech technológiát kínál, ami kiemeli a szürke eminenciás dömperek világából. Ebben már feltűrni sem kell az ingujjat, melós helyett igazi gentleman maradhat benne az ember.

A rövid próbaúton nem okozott csalódást, de szinte „könyörgött” azért őfelsége, hogy letérjünk az unalmas aszfaltútról. A földutak meg sem kottyannak neki, így automata váltóval pedig igazán kényelmes vezetni, tényleg csak arra kell figyelni, hogy nem jön-e szemből egy traktoros, vagy esetleg egy ralimezőny. A széles mechanikus külső visszapillantó tükrök az oldalsó sarokkamerával egész jó kombinációt adnak ki, a tolatókamera pedig főnyeremény, mert az ember látja, nem fog-e éppen áthajtani egy, a földből félig kikandikáló csövön. Sőt, még blöki, a gazdaság pulija is sértetlen marad.

A Tatra Phoenix igazi képességei akkor jönnek ki, amikor már buckák kerülnek elé. Ilyenkor a kerekek a szélrózsa minden irányába állnak. A Tatra stabil marad és a nyomaték egyenletesen oszlik el a kerekek között. Semmihez sem hasonlítható élmény ilyennel dolgozni!