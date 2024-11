A brit hatóságoknak nyolc évükbe tellett, mire megtalálták azt a 35 csúcskategóriás autót, ami még 2016-ban tűnt el az Egyesült Királyságból. Úgy tűnik, a hosszú idő ellenére meglepően jó, szinte kiváló állapotban bukkantak a gyűjtemény nyomára, aminek több mint 6 millió font, átszámítva 2,9 milliárd forint az eredeti értéke.

Az ügyben illetékes NaVCIS az X-en azt írta, hogy a nagyértékű autókat csaknem 10 ezer kilométerrel odébb, Thaiföldön találták meg, már visszakerültek a jogos tulajdonosukhoz. A lopott autók listáján többek között

After 8 years, 35 vehicles, original value over £6million were returned from Thailand following Op Titanium. These were obtained on fraudulent finance and within a few days were shipped to Bangkok. It took years of work and fantastic assistance from Thai authorities. pic.twitter.com/Ig0H5L2i97

— NaVCIS (@NaVCIS_UK) October 31, 2024