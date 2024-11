A Brabus portfóliója főként a Mercedes-átalakításokra épül, de előfordul, hogy kivételt tesz a német tuningcég, mint az a Rolls-Royce Cullinan esetében is történt, ezáltal egy új szegmensben vetette meg a lábát. Az évekkel ezelőtt is 100 millió forintról induló alapmodellt korábban a Vezess is kipróbálhatta:

Ennek eredménye a 700 Blue Sky: ahogy a neve is sugallja, 700 lóerőre tornázták fel a luxusterepjárón alapuló tuningmodell 6,75 literes V12-es motorjának egyébként 571 lóerős teljesítményét, mellé 950 Nm-es nyomaték párosul. A beavatkozás hatására a Cullinan 0-ról 100-ra valamivel gyorsabban, már 5 másodperc alatt gyorsul, a végsebességét pedig elektronikusan szabályozták 250 km/óránál.

A képre kattintva galéria nyílik:

Brutálisan megvadították a luxusbatárt 1 /8 Fotó: Brabus Fotó: Brabus Fotó megosztása: 2 /8 Fotó: Brabus Fotó: Brabus Fotó megosztása: 3 /8 Fotó: Brabus Fotó: Brabus Fotó megosztása: 5 /8 Fotó: Brabus Fotó: Brabus Fotó megosztása: 6 /8 Fotó: Brabus Fotó: Brabus Fotó megosztása: 7 /8 Fotó: Brabus Fotó: Brabus Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A nevének ellentmond, hogy teljesen feketébe borult a Rolls-Royce, aminek szélesebb megjelenést kölcsönöznek az új, szénszálas karosszériaelemek. Ezáltal eltűntek a krómfelületek, az összképet pedig a 24 colos Monoblock M „Platinum Edition” felnik teszik teljessé.

Bár megőrizte az eleganciáját, nem maradt érintetlenül a beltér sem, igaz, a világoskék bőrülések igencsak feltűnővé tették. Az üléseken kívül a tetőkárpit és a padlószőnyegek is marhabőrből készültek, továbbá szénszálas díszítőelemekkel és alumíniumpedálokkal dobták fel.

A Brabus 700 Blue Skynak természetesen megkérik az árát: 753 400 euró a modell nettó ára, ami a jelenlegi, gyengébb árfolyam mellett csaknem 308 millió forintra rúg.

A Brabus mellett egy másik ismert tuningműhely, a Mansory is megvadította a Cullinant – méghozzá DJ Tiesto kérésére. Ismerd meg azt az átalakítást is a Vezess korábbi cikkéből: