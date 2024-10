Egy évet várt rá, ehhez képest, miután megkapta, egy hétig sem örülhetett a vadonatúj Lamborghini Revueltójának annak tulajdonosa, Ethan Duran, aki ugyan influenszerként vált ismertté, a Corsa Auto Group egzotikus autókölcsönző cégnek is ő a tulajdonosa.

Duran Instagram-bejegyzése alapján arról számolt be a Road & Track, hogy október 20-án, múlt hét szombaton a New York-i autópályán lángra kapott és porrá égett a körülbelül 200 millió forint értékű Lamborghini, amivel a férfi október 14-e óta alig több mint 170 kilométert tett meg. „Nos, jó móka volt, amíg tartott” – fűzte hozzá szomorúan az esetről készült videóhoz. A tűz oka egyelőre ismeretlen.

A Revuelto tavaly márciusban – nem kis meglepetésre – a Lamborghini valaha volt legerősebb V12-es modelljeként mutatkozott be. Igaz, maga a blokk 825 lóerős teljesítménye is rekordnak számít, ez az érték az elektromos rásegítéssel 1015 lóerőre egészül ki. A hibrid sportautó 0-ról 100-ra 2,5 másodperc alatt gyorsul, a csúcssebessége pedig 350 km/óránál is több.

A napokban a magyar válogatott csapatkapitánya, a Liverpool támadó középpályásaként is játszó Szoboszlai Dominikot is egy hasonló Lamborghini volánja mögött videózták le: