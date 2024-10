Az oldalunkon több alkalommal szereplő Oldtimer Automobil Kft. stábja újra bizonyította, hogy a magyar garázsok, pajták mélyén is rejtőznek még bőven felfedezésre váró, a rajongók számára kincset érő leletek.

Most két legyet ütöttek egy csapásra! Az OT rendszámmal rendelkező, így magas műszaki állapotot képviselő Skoda 120L mellett egy Ford Escort is horogra akadt, ami tényleg kivételes darab, hiszen teljes futásteljesítménye még az 5000 kilométert sem érte el.

„A mindössze 20 500 kilométert futott Skoda 120L 1982. áprilisban TY-43-96 rendszámmal vették át a csepeli Merkur telephelyén és 42 évig állt ebben a garàzsban alkalmi autóként hasznàlva. Az elmúlt 10 évben már OT rendszàmmal volt ellátva. Utolsó minősítése óta nem mozdult ki a garázsból. Az újszerű Skoda mai napig a gyárban feltett Barum gumijain áll és valamennyi eredeti dokumentumával rendelkezik.” – írták a felfedezésről szóló Facebook bejegyzésben.

Skoda 120L

A Škoda 1976-ban mutatta be 105/120-as sorozatát, és egészen 1990-ig gyártotta. Sikere azonban annyira váratlan volt, hogy kevesebb mint másfél évtized alatt kétmilliónál is több példányt készítettek belőle.

A KGST-nosztalgia egykori ékköve manapság komoly értékkel is bírhat, mint azt egy 2021-es vezető anyagunkban felelevenítettük.