Észak-Amerika közlekedésének jellegzetes emlékei a fedett fahidak. Ezekből mára mindössze pár darab maradt, és igen kevés van valódi használatban. Maine államban például egykor 120 darabot számláltak, napjainkban viszont már csak kilenc maradt fenn. Egy friss baleset következtében pedig remélhetőleg ideiglenesen nyolcra csökkent a létszám

Mindennek oka, hogy a figyelmeztető táblák ellenére egy súlyhatáron túllógó jármű vezetője úgy döntött, átkel az egyik hídon. Nem járt sikerrel, még félig sem jutott át. A híd faszerkezete beszakadt alatta, a sofőr, a teherautó és a rakomány pedig a vízbe zuhant.

A Gorham városában található Babb’s Bridge az állam megmaradt fedett hídjai közül a legrégebbi, története egészen 1840-ig nyúlik vissza. A fahídra három tonnás súlykorlátozás vonatkozik. Egy Ford F-750 teherautó vezetője vagy nem ismerte a számokat, vagy nem törődött velük, ez a típus ugyanis üresen is négy tonnát nyom, megrakodva pedig akár tíz tonnás is lehet.

Ráadásul a gorhami rendőrség szerint a sofőr zúzott kavicsot is szállított. Bár magán a hídon vagy annak közvetlen közelében nincsenek súlykorlátozásra vonatkozó jelzések, az út mentén nagy és jól látható táblák jelzik a híd magasságát (3 méter), szélességét, és teherbírását (maximum 3 tonna). Gyakorlatilag lehetetlen nem észrevenni őket.

A képek tanúsága szerint a híd szinte azonnal beszakadt a teherautó súlya alatt. A sofőr kisebb sérüléseket szenvedett, de önerőből ki tudott mászni a járműből. Szerencsére senki más nem sérült meg, pedig a terület népszerű az úszók és kajakosok körében.

A ilyen jellegű hidak java a 19. században épült, vélhetően azért fedték be és látták el (olcsóbb fából készült) fallal a hidakat, hogy megvédjék a jobb minőségű átkelőfelületet az időjárási viszontagságoktól. A Babb’s hidat eredetileg az 1800-as években építették, és nem ez az első komoly sérülése, 1973-ban vandálok felgyújtották. Az állam ezután pontos másolatot készített történelmileg hiteles, helyi anyagok felhasználásával, a képeket elnézve most is komoly beavatkozásra lesz szükség.