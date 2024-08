Amíg Magyarországon ingyenes BKK-bérlet ígéretével trükköznek, a világ más pontjain, így Kanadában sem tétlenkednek a szélhámosok. Calgary városában egy régi, ráadásul jól ismert módszer éli reneszánszát: a csalók hamis parkolási bírságokkal riogatják az autósokat annak reményében, hogy megkaparinthatják a banki adataikat.

Meggyőzően valódi látszatuk miatt rendkívül veszélyesek az ablaktörlő lapátok alá csúsztatott cetlik, amiken a helyi parkolási cég logóján kívül a feltételezett szabálysértés időpontja és a bírság összege is szerepel. Persze, aki alaposabban szemügyre veszi a cédulát, annak feltűnhet a turpisság, ugyanis az azon feltüntetett webcím – még ha minimálisan is, de – eltér a hivatalos weboldal URL-jétől.

A gyanútlan szem azonban aligha veszi észre a különbséget a „calgaryparkplus.com”, valamint a „calgaryparking.com/tickets” és „parkingtickets.calgaryparking.com” között – írja a Carscoops.

🚨SCAM ALERT🚨

There’s a new parking ticket scam we want to warn you about. Scammers are printing and placing fake parking tickets on vehicles, falsely claiming to be from Calgary Parking. pic.twitter.com/w99gZb7lXE

— Calgary Parking (@CalgaryParking) June 11, 2024