Mindenkit meglepett a Lamborghini, amikor tavaly tavasszal kiderült, hogy – minden korábbi híresztelés ellenére – V12-es motorra épül új sportautójának, a Revueltónak a plug-in hibrid hajtáslánca.

Alig több mint egy évvel azután, hogy bemutatkozott az olasz márka sportkupéja, az első tuningcsomag is megérkezett hozzá, méghozzá a németországi DMC jóvoltából. Mostanra jutott el a gyártás fázisába a Stage 1 Carbon Package néven futó, két stílusban is elérhető szénszálas karosszériakészlet, amit eddig a szélcsatornában nyúztak, és TÜV-tanúsítvánnyal is rendelkezik.

Legfeltűnőbb elemének a hátsó légterelő számít, amit bevallottan az Aventador SVJ ihletett. A szárny mellett az oldalsó tükrök, a hátsó diffúzor, valamint az oldalszoknyák teszik ki a csomagot, de egy szoftverhangolás is elérhető hozzá – egyetlen bökkenő van: a DMC sem készpénzt, de még bankkártyát sem fogad el, hanem kizárólag bitcoinban (BTC) lehet fizetni.

A teljes csomag ára 0,4 BTC, míg külön a hátsó szárnyért 0,2 BTC, a rozsdamentes acélkipufogóért pedig 0,12 BTC-ért juthatunk hozzá. Ez a pillanatnyi kriptoárfolyamok alapján azt jelenti, hogy a DMC fejlesztéseiért több mint 9 millió forintnak megfelelő bitcoint kérnek el.

A fejlesztések a Revuelto jelenleg legnagyobb, 1015 lóerős rendszerteljesítményét – amihez a V12-es motor 825 lóerőt tesz hozzá – 100 lóerővel, vagyis 1115 lóerőre tornáznák fel. Ez elsőre nem tűnik soknak, de a DMC további, második és harmadik generációs fejlesztéseket helyezett kilátásba, amikhez több alkatrészt, további szárnystílusokat és még több teljesítményt ígérnek.