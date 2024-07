A magyar autósok 3 százaléka versenyszerűen, 27 százaléka rendszeresen sportol. További 39 százalékuk alkalmanként, ugyanakkor a 31 százalékuk egyáltalán nem végez testmozgást – derült ki a párizsi olimpia apropóján, a Chery megbízásából készült felmérésből.

29 százalékos aránnyal a futás a legnépszerűbb sportág a körükben, de viszonylag sokan járnak edzőterembe is, a válaszadók közel negyede jelezte ezt. A női sofőrök szívesebben választják az úszást, a jógát és más egyéni sportokat, mint a férfiak, akik a futást, az edzőtermi edzést, a labdarúgást és egyéb csapatsportokat részesítenek előnyben.

Egy korábbi felmérés szerint a magyar autósok ötöde annyira nem riad vissza a hosszabb utaktól, hogy már 700 kilométernél is többet vezettek egyhuzamban.

Most kiderült, hogy többségük, szám szerint a 40 százalékuk semmilyen gyakorlatot sem csinál a hosszabb vezetés után. A megkérdezettek valamivel kevesebb mint egyharmada nyújtani szokott, közel az ötödük pedig derék- és karkörzéseket végez, továbbá megmozgatják a nyakukat, míg a 15 százalékuk hosszabb sétára indul.

Nagyobb arányban a nőknél jellemző, hogy semmilyen mozgással nem vezetik le a hosszú út fáradalmait – számszerűsítve ez 45 százalékot jelent, míg a férfiak esetében 36 százalékot. A felmérés szerint ez összefüggésben lehet azzal, hogy az autót vezető nők 35 és a férfiak 28 százaléka nem sportol. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a nők átlagosan kevesebbet vezetnek havonta, ahogyan azt is, hogy a leghosszabb egyben levezetett út is rövidebb az esetükben.

Saját bevallásuk szerint a magyar sofőrök utazás közben nem igazán követik majd az olimpia eseményeit, a megkérdezettek 78 százaléka válaszolta ezt. Az autósok valamivel több mint egytizede rádión fogják figyelni a történéseket, és 7 százalék azoknak az aránya, akik hosszabb útra indulva előre fognak tájékozódni arról, hogy útközben vagy a célállomáson hogyan tudnak belenézni az eseményekbe. A válaszadók 4 százaléka az anyósülésen utazó beszámolóiból tájékozódik majd vezetés közben.

Megkérdezték a felmérés résztvevőitől azt is, hogy milyen sportág versenyzőjének látják leginkább az autójuk a hazai járművezetők. Relatív többségük (33%) egy megbízható maratonfutóhoz hasonlítaná az autóját, de sokan vannak (26%), akik „minden kihívást jól teljesítő öttusázót” látnak benne. Minden terhet cipelő súlyemelő járgányokkal (18%), gyorsan cikázó, kreatív helyzetmegoldó BMX freestyle autókkal (12%) és mindent leküzdő akadályfutókkal (11%) is találkozhatunk az utakon.