Az utóbbi hónapokban kezdtek el a gyorsabb töltés reményében azzal trükközni a Tesla-tulajdonosok, hogy egy nedves ruhadarabot tekernek a töltőkábelre – annak idején a szokatlannak látszó megoldásról a Vezess is beszámolt:

Az áll az interneten egyébként már hosszú évek óta keringő elgondolás mögött, hogy – a hőelvonás elvét követve – egy nedves rongy vagy törülköző segíthet annak megakadályozásában, hogy a tűző napsütés és a nagy meleg visszafogják a Supercharger-töltőállomások teljesítményét. Az InsideEVs szerint ez csak a régebbi töltőknél működhetett, mivel az újabbak fogantyúi már eleve hűtöttek.

Különböző fórumokon több felhasználó is arról számolt, hogy működik a megoldás, az állításukat számokkal próbálták bizonyítani: van, aki tapasztalta, hogy a törülköző hatására 60-ról 95 kW-re nőtt a töltés teljesítménye, de olyan is akadt, aki egy „szobahőmérsékletű” ruhával el tudta érni, hogy 119 kW-tal töltsön az autója.

Another extreme wet rag supercharger test. Plugged in at 2% SoC – ramped up to 147kW as normal and thermal throttled at 34% down to 58kW. Slapped that room temperature soaking wet rag and it climbed back to 119kW where it hit the internal charge profile limit. Amazing! ⚡️ pic.twitter.com/0o6VGgdhc9

— Out of Spec Studios (@Out_of_Spec) August 31, 2020