Egyelőre nem itthon, de van, ahol már külön vezetői engedélyhez kötik az erősebb szupersportkocsik vezetését. Még az idén, december elejétől lép életbe Dél-Ausztráliában az új szabályozás, miszerint újabb vizsgát írnak elő az úgynevezett U-jogosítvány megszerzéséhez – írja a Road & Truck.

Aki ennek nem tesz eleget, és úgy ül volán mögé, annak nagy árat kell fizetnie, ugyanis ez esetben akár 2500 ausztrál dolláros, azaz csaknem 600 ezer forintnak megfelelő pénzbüntetés is kiszabható. Az ennél is rosszabbul járhat, akit visszaesőként, másodjára kapnak el, ami akár egy év szabadságvesztést vonhat maga után.

Nagy ördöngösséggel azonban nem jár a szuperautós jogosítvány megszerzése: egy online, főleg az aktív biztonsági rendszerek működésére irányuló tanfolyamot kell elvégezni hozzá, ami egy elméleti teszttel zárul.

Drivers of ultra-high powered vehicles (UHPV) will be required to complete a new training course to obtain a U-class licence from 1 December.

This new licence class will be compulsory for all South Australians driving an UHPV. pic.twitter.com/G8laZQ9y5r

