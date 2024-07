Az olasz autópályákon a nyári szezonban egyre többen számolnak be egy új módszerreől, amellyel a bűnözők igyekeznek pénzt kicsalni áldozataiktól. A jelentések szerint elsősorban a Jesolóba utazók számíthatnak erre a típusú csalásra – írja a de az osztrák Kleine Zeitung.

A trükk lényege, hogy igyekeznek elhitetni a kinézett, jellemzően külföldi autóssal, hogy sérülést okozott egy másik autónak, és a kárt kifizettetik vele.

Több módon is alkalmazzák az átverést. Az egyik, hogy ha autópályán vagy főúton az autós elhalad, vagy megelőz egy autót, akkor ezt követően a lehagyott autós utána ered, és jelzi, hogy probléma van a visszapillantótükrével. Amennyiben a jóhiszemű autós félreáll, vagy egy autópálya parkolójába kiáll, a csaló megmutatja a törött visszapillantótükröt. Felajánlja, hogy hívhatnak rendőrt is, de elintézhetik a helyszínen, ha készpénzben fizetnek neki. Ez pár száz euró. Ennyi az „ára”, ha a meg sem történt kár miatt eltekint az ál-károsult a rendőrségi feljelentéstől.

Ugyanezt a trükköt lakott területen belül is eljátsszák a csalók. Ott a parkoló autó melletti elhaladás után történik a csalási kísérlet.

Mindenkiben felmerülhet a kérdés, hogy miért veszik ezt be az autósok, hiszen azért az hallható, ha két visszapillantótükör összecsattan. Állítólag az elhaladó autó oldalát megdobják, általában kővel, így a hanghatás garantált (legalábbis lakott területen belül, mert autópályán ezt igen nehéz lenne kivitelezni).

A TravelBook beszámolt egy esetről, ahol egy idős, osztrák házaspár lett a csalás áldozata az autópályán Firenze mellett. A károsult elmondta, hogy „egy fehér BMW-t előztünk, amikor hirtelen csattanást hallottunk. A sofőr ezután elhúzott mellettünk, a törött tükrére mutatott, és egy pihenőhöz irányított minket. A parkolóban a férfi udvariasan közölte velünk, hogy eltörtük a tükrét, és azonnal mutatott a mobiltelefonján egy cseremodellt az eBay-en 800 euróért. Javasolta, hogy a kárt a helyszínen, biztosítás nélkül, készpénzben rendezzük.” A feleség pánikba esett, és a náluk lévő összes készpénzt, 560 eurót odaadta. Ezután a BMW-s férfi gyorsan távozott is a helyszínről. Utólag a becsapottak megnézték a fedélzeti kamera felvételét, amelyen látszott, hogy a BMW tükre már az állítólagos ütközés előtt törött volt, és egész idő alatt nyitott ablakkal kereste a sofőr a megfelelő áldozatot.

Az olasz hatóságok arra kéri a turistákat, hogy nagyon figyeljenek az ilyen esetekre, ne dőljenek be és minden esetben hívjanak rendőrt. Mivel a magyarok körében is nagyon népszerű nyaralási célpont Jesolo és környéke, így az olasz rendőrség felhívása nekünk is szol.