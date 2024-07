A közelmúltban számoltunk be egy pórul járt Cybertruck tulajdonosról, aki öt év várakozás után, frissen megkapott sci-fi hangulatú furgonját csupán négy óráig élvezhette. A tulajdonos állítása szerint a jármű váratlanul felgyorsult, figyelmen kívül hagyva minden fékezési és kormányzási kísérletet.

A fékhatás nem írta felül a gyorsítás funkcióját, a Twitteren @bfreshwa néven futó tulajdonos állítása szerint mind a gázpedál, mind a kormány nem reagált a rémisztő eset során, így az autó hosszú féknyomot húzva száguldott bele a szomszéd házába, az esetet egy térfigyelő kamera rögzítette. A hátsó, blokkoló tengely 15 méteres csíkot húzott, de az elöl dolgozó villanymotor nem állt meg, ezért bekövetkezett a baleset.

A Tesla is vizsgálta az esetet, aonban a felelősség kérdése még korántsem tisztázott, és valószínűleg hosszas vizsgálat tárgya lesz. A történet itt viszont nem ért véget, a tulajdonos újabb súlyos csapással kellett szembenézzen.

Nice knowing you my girl #CyberTruck



30k max for repairs but 1yr for parts :-( pic.twitter.com/TLeaV855MM