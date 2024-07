Sajátos módját választotta egy fiatal annak, hogy megigazítsa az autó tetején a kajakokat: az M3-as autópályán – a dugó miatt – araszolva, menet közben tette meg. Még június 28-án, múlt hét pénteken játszódott le a különös jelenet, amit egy másik autós rögzített videón.

Az tény, hogy jobb később, mint soha, de hogy valaki a dugóban araszolást találja a legmegfelelőbb alkalomnak, az igen meglepő

– jegyezte meg a felvétel készítője.

A Bp-i Autósok oldalán megjelent videón az is látszik, hogy segítsége is volt a fiatalembernek: egy hölgy az anyósülésből is kiszállt, hogy aztán az ablakon kimászva koordinálja a folyamatot.