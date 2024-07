A BMW M3 CS az igazi szálkásra izmosított kompakt prémiumsportszedán, ahol a gyárilag bevetett módosításokkal mindenki elégedett lehet: összesen 550 lóerőt csalogat elő a háromliteres, soros hathengeres turbómotorból. A maximális forgatónyomaték 650 Nm, kinek kellene több? A G-Power német tunincég szerint akad közönség, aki elviselne még némi pluszteljesítményt.

Nekik készítették el a szép nemesi névre keresztelt BMW M3 G-Power G3M CS Bi-Turbót. Ahogy az lenni szokott, ezt is több csomaggal rendelhetik a szerencsések, a hathengeres, háromliteres turbómotor kapott egy új kipufogódobot, a technikához pedig csak szoftveresen kellett hozzápiszkálni, a turbófeltöltő által szállított levegő és üzemanyag arányát átvariálva 611 lóerőt és 750 Nm nyomatékot értek el. A következő fázis már 661 lóerőt és 800 Nm nyomatékot tud, de az igazi csúcs a GP-720.

Ennél már lecserélték az egész kipufogórendszert, új leömlőcsövekkel, kis ellenállású katalizátorokkal, az eredmény pedig 709 lóerő és 850 Nm nyomaték. Ezzel már oda lehet állni a friss nagyvad, a BMW M5 mellé, ami gyárilag a dupla turbós V8-assal felszerelt hibrid rendszerből 727 lóerőt csalogat elő.

A menetteljesítményről nem ad meg adatot a G-Power, de az biztos, hogy a gyári 302 km/órás végsebességet és 3,4 másodperces 0-100 km/órás sprintet túlszárnyalja a 700 lóerő fölé húzott verzió.

Az erő mellé pedig jár némi vizuális körítés is, a gyártó saját Hurricane RR, Hurricane RS felnijeit kínálja a kocsihoz, a motorháztető lehet karbonszálas műanyag, és hátra is kerülhet egy fix légterelő szárny. Belül is a karbon uralja a teret, a legtöbb borítást ilyen anyagra cserélték, újak a kárpitok, és a tuningról árulkodó feliratok is kerültek a műszerfalra, nehogy a sofőr elfelejtse, miben is ül.