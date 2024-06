Az alacsony hasmagasságú autók örök ellensége a rettegett fekvőrendőr. Rombol, zúz, óvatlan átlatautósoknak is kemény pofont oszt, és néha még szabályos tempóval is tragikus élmény áthajtani rajta. Ezeket a negatív tulajdonságokat évtizedek óta ismerik a közutakat fenntartó cégek, önkormányzatok. Megoldás pedig lenne, nemzetközi szinten rengeteg ötlet született már a könnyedén telepíthető, csak a gyorshajtókat büntető rendszerekre.

A mexikói „Tope Inteligente” egy lámpával ellátott rendszer, a fekvőrendőr csak a piros jelzésnél emelkedik ki, a megfelelő sebességgel érkező autós előtt zöld az út, nincs bukkanó. Ennek kiépítése természetesen magasabb költség, mint egy mezei fekvőrendőré, kell hozzá áramforrás, elektronika, a fenntartás is nagyobb költség.

A svéd fejlesztésű Actibump is hasonló ötlet, csak más előjellel. Itt bukkanó helyett a gyorshajtók előtt nyíló, hat centiméteres nyílásával ad egy kokit a kerekeknek. A svédek a rendhagyó esetekre is gondoltak. A mentők, tűzoltók vagy éppen a rendőrségi autók sok esetben kénytelenek a sebességhatárt átlépve haladni, hiszen a közbelépésükön akár emberélet is múlhat. Nos, ezeknek lehetőségük lesz kommunálni a rendszerrel, az autó érkezésekor pedig az Actibump mozdulatlanul fog maradni.Ezt is több helyre telepítették a skandináv államban, de nem lett belőle nemzetközi siker.

Kétség kívül az ötletek legjobb, legérdekesebb példája az elektronikát, érzékelőket nélkülöző megoldás, ami mégis működik. A spanyol találmány lényege a nemnewtoni folyadék. A nemnewtoni folyadékok olyan különleges anyagok, amelyek nem követik a klasszikus folyadékok viselkedését leíró Newton-törvényt. Viszkozitásuk (folyási ellenállásuk) változik a rájuk ható erő függvényében. Ezt használja ki a találmány, ami ha meghatározott erejű ütést kap a kerekek által, akkor azonnal kemény felületet ad, ha lassan hajtanak rá, akkor viszont puhán engedi át az autót.

Ezek az ötletek évről-évre felbukkannak, de alkalmazásuk tömeges elterjedése még várat magára. Talán még mindig túl bonyolultak és drágák ahhoz, hogy az egyszerűen aszfaltra csavarazott buktatókat ki tudják váltani. Amíg ez megtörténik, addig csak a figyelmes vezetés marad, az alacsonyra engedett lökhárítók tulajdonosainak pedig a fohászkodás, hogy egyben marad a gép egy átkelés során.