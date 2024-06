Óriási várakozás övezte, amikor 2019-ben visszatért a Toyota Supra, igaz, sokan csalódásként élték meg, hogy 17 évnyi várakozást követően a japánok a BMW technikájával támasztotta fel a legendás sportkupét. Már a kezdetekkor sem rejtegette a bajor márkától „átvett” jellegzetességeit, sőt, az összefonódás olyan szinten nyilvánvalóvá vált, hogy egy korábbi tesztünkben úgy fogalmaztunk, „a belső tere annyira BMW-s, hogy az már kínos”. Az összképre mégsem lehet panasz.

Ennek ismeretében kevésbé meglepő, hogy a BMW-specialistaként elhíresült AC Schnitzer is hozzányúlt a típushoz – igaz, már nem először –, ami egy kívül-belül felfrissített, erősebb és némi meglepetésre kevésbé BMW-s GR Suprát eredményezett. A németországi műhely tuningcsomagja a gyengébb, 2,0 literes motor teljesítményét 258-ról 300 lóerőre, a nyomatékát pedig 400-ról 470 Nm-re növeli, míg a hathengeres, turbófeltöltővel felvértezett, 3,0 literes blokknál ezek az értékek 340-ről 400 lóerőre, valamint 500-ról 600 Nm-re ugrottak.

A képre kattinva galéria nyílik:

Bár a karboncsövekkel ellátott, rozsdamentes acélból készült kipufogóval azokra is gondolt, akik egy kicsit is dallamosabbá tennék a Supra hangját, számottevő áttörést az aktív lengéscsillapítókkal és az állítható felfüggesztéssel ért el a cég. Az opcionális megoldás lehetővé teszi a felfüggesztés manuális hangolását is, így javítva az autó vezethetőségén, ami főleg a kanyarokban jelent különbséget.

Dögösebb megjelenést kölcsönöz a Suprának az AC Schnitzer szénszálas hátsó szárnya – ami egyúttal az egyik legjelentősebb aerodinamikai változtatás is. Ugyanígy sokat javít az összképen egy új szett felni, amiből többféle is rendelhető 20, illetve 21 colos méretben. A belteret leginkább olyan apróságokkal dobnák fel a német, mint az alumíniumpedálok, a pohártartóba beépített kulcstartó, valamint az infotainment rendszerhez fejlesztett vezérlő.

Azt, hogy mindez mennyibe kerülne, nem hozták nyilvánosságra, de ha abból indulunk ki, hogy az alapmodell újkori ára 20 millió forint körül, illetve afölött mozog, biztosan nem kétfilléres beruházást jelent.