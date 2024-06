Június 2-án rendezik meg második alkalommal a Volkswagen ünnepnapját (International Volkswagen Bus Day), ennek apropóján a wolfsburgi márka új, a Wrapmate-tel közös szolgáltatását is elindítja. Az együttműködés révén az ID. Buzz-tulajdonosok egyedi megjelenést tervezhetnek elektromos mikrobuszaiknak.

A Volkswagen közleménye szerint erre egyelőre csak az Egyesült Államokban nyílik lehetőség, viszont a tengerentúlon bárki kénye-kedve szerint szabhatja testre a 2022-ben – haszongépjárműként is – bemutatott mikrobuszt. Ezt a fóliadekor-cég weboldalán, egy 3D-konfigurátor segítségével tehetik meg, a grafikákat pedig a 3M prémium-vinyljére nyomtatják a Wrapmate több mint kétezer partnerénél.

Eleinte béta üzemmódban lesz elérhető a Wrapmate konfigurátora, míg az egyedi megjelenést 2024 őszétől rendelhetik meg az ügyfelek a felületen keresztül vagy a programban részt vevő Volkswagen-márkakereskedésekben.

A személyre szabott grafikák mellett időnként a Volkswagen is elő fog rukkolni egy-egy különleges dizájnnal. Az elsők között Dr. Bob Hieronimus „Love The Earth” feliratú alkotását is ajánlják, ami a tavalyi Bus Day-eseményen mutatkozott be. Hieronimus évtizedek óta tervez művészi autófestéseket, a „Light Bus”, amit 1968-ban festett fel egy 1963-as évjáratú Type 2-re, világhírű lett.

Az eredeti gyökerekhez visszanyúló, retró beütésű ID. Buzz-zal már több ízben találkozhatott a Vezess. 2023 márciusában ki is próbálhattuk a Volkswagen mikrobuszát, a benyomásainkat az alábbi tesztben összegeztük: