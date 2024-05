Hosszú ideje találgatnak arról, hogy újabb változás jön a BMW-modellek nevében. Erre azért van szükség, mert a német gyártónál azt tapasztalták, hogy a vásárlókat gyakran összezavarja, hogy az elektromos és a benzines modellek nevében is megtalálható az „i” betű, így az új séma szerint kizárólag az elektromos típusok nevében jelenne meg.

Több jel is arra utal, hogy már többről van szó, mint puszta spekuláció. Pár héttel ezelőtt, amikor bemutatták az X3 következő generációját, többeknek feltűnt, hogy eltűnt a szabadidőautó belső égésű motorral szerelt változatának nevéből az említett „i” betűt, vagyis az X3 M50-ként dobják majd piacra – erről a BMWBlog számolt be.

A változásról Bernd Körber, a BMW márka- és termékmenedzsmentjének alelnöke azt nyilatkozta, hogy bár eredetileg a motor befecskendezésére utalt (i = injection), annyira összeforrt a bajor márkával, hogy úgy döntöttek, a jövőben is megtartják az „i” betűt. „Annak ellenére, hogy mindig más volt az értelmezésünk a BMW i-ről, inkább az innovációt tükrözi, és nem feltétlenül csak az elektromos autók esetében” – mondta.

Az X3 után az 1-es BMW ferdehátú-kivitele, valamint a 2-es sorozat Gran Coupé-változata következhet a sorban, amit már az új logika mentén neveznének el. A legfrissebb sajtóhírek szerint azonban nemcsak az új generáció előtt álló modelleket nevezhetik át, így a 7-es sorozat 2026-ban érkező, frissített változatát is utolérheti a változás szele.

Még egy ponton hozhat komolyabb változást a BMW nevezéktanában az, hogy átértékelődik az „i” betű szerepe. Még az elektromos, nagy teljesítményű BMW M Performance-modelleknél akadnak tisztázatlan kérdések ennek kapcsán, melyeknél eddig a belső égésű motorok kódnevei voltak iránymutatóak.

A portál azt is megkérdezte Körbertől, hogy előfordulhatnak-e a mostani i7 M70-énél is magasabb számok, így lehet-e M80, M90, vagy akár M100 is az új rendszerben. „A három számjegy nálunk a határ. Egyelőre semmi nincs tervben, ami ehhez közel hozna minket” – adott némileg kitérő választ.