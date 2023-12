A rendőrök december 17-én éjjel közlekedési ellenőrzést végeztek Kispesten, az Üllői úton, amikor nem sokkal éjfél után igazoltatni akartak egy autót. A járőrök jelzésére a sofőr megállás helyett gyorsított, és elszáguldott a rendőrök mellett.

A rendőrök perceken keresztül követték és próbálták megállítani a sofőrt, aki az összes piros lámpán áthajtott, az előtte haladókat pedig a záróvonalat átlépve, a szembejövő forgalmat akadályozva előzte.

A Renault vezetője végül váratlanul lekanyarodott az Árpád utcába, ami egyben a végállomás is volt számára. Mivel a férfi nem volt hajlandó kiszállni a kocsiból, testi kényszerrel húzták ki a vezetőülésből, majd megbilincselték. A helyszínen kiderült, hogy a 39 éves férfi részeg volt, jogosítványát pedig éppen ittas járművezetés miatt vonták be korábban. Szabálysértési és büntetőeljárás is indult vele szemben.