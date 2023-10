Bár népszerűek a Tesla különböző modelljei, a Vezessen is megjelent hírek alapján az összeszerelésük hagy kívánni valót maga után, ahogy a villanyautó-márka ügyfélkezelését is érték már panaszok.

A mostani sztoriban a két dolog összeért: az esőben beázott, elromlott autó akkumulátornak javítását nem vállalták garancia keretében.

Johnny Bacigalupo és barátja, Rob Hussey október elején ment vacsorázni a skóciai Edinburgh-ban az előbbi férfi Tesla Model Y-jával. Már az odaúton is esett, ám a(z első) hideg zuhany a hazaindulásnál jött: nem indult az autó.

Egy dolog, hogy hajnalig kellett várni a Tesla elszállítására, az pedig egy másik, hogy végül milyen összeget említettek a javításra…

„Néhány bosszantóan nehéz hívás, valamint egy kudarcba fulladt elszállítási kísérlet után éjjeli egy körül szállította el az autót egy, a Teslák szállítására engedélyezett cég a Tesla Edinburg-hoz” – idézte a Carscoops Bacigalupót. „Többszöri panasz után másnap délután fél 6-kor hívtak, hogy beázás miatt meghibásodott az akkumulátor, amire sajnos nem terjed ki a 8 éves garancia, így a javítás 17 500 font körül lesz. Leesett az állam, nem is találtam a szavakat” – reagált a közel 8 millió Ft-os ajánlatra.

„Azt mondták, a skóciai rossz időjárás miatt került víz az autóba. Hozzátették, hogy nem feltétlenül az én hibám, de nem ezt nem is állja a Tesla a garancia keretében. Mondtam, hogy sosem hallottam még ilyesmiről, amire azt mondták, Range Roverekkel, Mercedesekkel is előfordul, de én kötve hiszem” – magyarázta tovább a tulajdonos, aki bennünk is felmerülő kérdést is feltette: „Skóciába akkor nem valók a Teslák?”

Bár a Carscoops anyagából további részletek nem derültek ki, egy autó, főleg egy villanyautó akksijának komolyabb esőben is illik nem beáznia, feltételezhetjük, hogy valami gyártási hibáról lehet szó. Azt is, hogy – feltéve, hogy az autó rendesen le volt zárva – a károsult biztosítója részben vagy egészében téríti a javítási költséget, de a férfi nyilván nem ezt várta.

Az edinburgh-i szerviz magyarázata alapján egyébként nemcsak Skócia, hanem a – Közel-Kelet kivételével – a Tesla számos fontos piaca hozhat ilyen kellemetlen meglepetést, hiszen az USA-ban, Kínában, Európában is gyakran vannak komoly esők, a márka legerősebb piacán, Norvégiában meg főleg. Talán nem véletlen, hogy az ottani tulajdonosok egy része nevetségesen rövid éhségsztrájkkal demonstrált már a rossz ügyféltapasztalatok miatt…