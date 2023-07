Tudod mikor indulnak el legtöbben a Balatonra, aztán vissza? Pénteken 14 és 20 óra között, míg szombaton 8 és 13 óra között indulnak el a legtöbben Budapest irányából. Vasárnap pedig a főváros felé vezető oldalon 12 órától egészen az esti órákig telítettek a sávok, a legtöbben 17-18 óra körül kelnek útra, de sokszor még 22 órakor is erős a forgalom.

Azon kívül, hogy ezeket az időpontokat megpróbálod elkerülni, hoztunk néhány tippet a Balatonra (vagy a Velencei-tóra) igyekvőknek, hogy ne kapjanak agyvérzést, ne legyen válóper és örökbeadás már az autóban, mire leérnek a partra.

1.- Indulás előtt használj online navigációs szoftvereket, közösségi autós alkalmazásokat. Nagyon pontosan meg fogják neked mondani, hogy merre nem érdemes menni, hol tudsz kerülni.

2.- Ha az autópályán jelentős torlódás van érdemes kerülőutat választani. Igénybe vehető az M6-os autópálya is, amelyről több csomópontnál is vissza lehet jutni az M7-es autópályára például a 62-es, 64-es főutakon keresztül. A Balaton északi partjára tartóknak Székesfehérvártól a 8-as főút is opció.

3.- Nem véletlenül van annyi sáv. Az M7-es autópálya Székesfehérvártól Budapestig, a főváros felé vezető oldalon háromsávos, de a külső sávot alig-alig használják az autósok, pedig ezzel csökkenteni lehetne a nagyobb torlódásokat. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten jobbra tartási kötelezettség van, erre sűrűn kihelyezett táblák is felhívják a figyelmet. Ha ezt sikerülne betartani, akkor az autópálya kapacitása sokkal egyenletesebb lenne, így a torlódások nagysága is érdemben mérsékelhető.

4.- Legyen a kocsiban sok-sok víz vagy frissítő (ha lehet hűtőládában), hiszen egy baleset miatt akár teljes útzár is életbe léphet. Ja, és az üzemanyagtartály is legyen feltöltve, ne úgy indulj el, hogy majd ha odaérsz tankolsz.

5.- Különösen figyelj a követési távolság betartására! Ezt a sebesség függvényében válaszd meg, ha két másodperccel követed az előtted haladót, akkor váratlan esetben is időben meg tudsz állni.

6.- Torlódásban segítsd a mentésben részt vevő járművek előre jutását a külső forgalmi sávban jobbra, a belső forgalmi sávban balra húzódással (biztonsági folyosó kialakítása).

7.- Ha műszaki okból megállásra kényszerülsz vagy balesetet szenvedsz, a gépjármű utasainak tanácsos haladéktalanul a szalagkorlát mögé húzódni.

8.- Ha baleset helyszíne mellett gurulsz el, és már nincs szükség segítségnyújtásra, ne „bámészkodj”, mert ettől csak még nagyobb lesz a torlódás.

9.- Ne félj az ismeretlentől. Ha a navigáció egy általad még nem ismert utat ajánl fel, mert ott el tudod kerülni a torlódást, nyugodtan rábízhatod magad. Annyit állíts be az utazás elején, hogy kerülje el a földutakat és a kompokat. Inkább a telefonos navigációkat használd, az autók gyári navijával sokszor be lehetet szaladni a péniszerdőbe.

10.- TÜRELEM! Készülj fel arra, hogy szívás lesz az út ha főszezonban közelíted meg a Balatont. Várhatóan dugó lesz, azok az autósok is kint lesznek az utakon, akik évközben nagyon keveset vezetnek és a bunkók is. Titkos tipp: dobj be egy magnéziumtablettát vagy vízben oldódó kapszulát utazás előtt, sokat segít.