Olyan forróra sikerült az örömünnep, hogy az autó és a pálya is lángra kapott

Néhány héttel ezelőtt a Vezess is beszámolt róla, hogy felgyújtotta a saját versenyautóját Zane Smith, miután megnyerte a NASCAR Truck Series austini versenyét március végén.

Sokat nem kellett várni arra, hogy megismétlődjön a mutatvány: ezúttal a NASCAR Xfinity Seriesben hozott John Hunter Nemechek győzelmi gumiégetése nemcsak a vártnál forróbb, de igencsak látványos pillanatokat is. A Joe Gibbs Racing versenyzője ugyanis nemcsak az autóját gyújtotta fel sikeresen, de a lehulló gumidarabokkal még a martinsville-i aszfaltcsíkot is.

Okay … being honest … that may be one of the coolest burnouts we've ever seen. John Hunter Nemechek, everyone. pic.twitter.com/ri2LIgqUvc

— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) April 16, 2023