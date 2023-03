Rendhagyó borravalókról már több alkalommal is írtunk a Vezessen, olyanra viszont nem sokszor akad példa, hogy valaki a munkájáért egy autót kapjon ajándékba.

Márpedig egy pincérnővel pont ez történt a közelmúltban, igaz, ehhez az is kellett, hogy nem más, mint Mr. Beast – civil nevén Jimmy Donaldson – foglalt helyet az asztalánál, aki a világ legismertebb YouTube-videósai között tartanak számon – hírnevét például az extravagáns ajándékoknak köszönheti. Miután befejezték az étkezést, Mr. Beast egy Toyota Corollával lepte meg a pincérnőt, aki lenyűgözött a gesztus, és nagyon hálás volt érte.

I love MrBeast but he gave her a car with an ad on it ahahahahahhaahahahshsh pic.twitter.com/slcifjgO9i

— The BKH 💫Create More (@thebkh) March 27, 2023