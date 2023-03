Megbírságoltak egy 43 éves amerikai turistát, aki egy svájci rendszámú Ferrari 488 Spiderrel az olaszországi Firenze városában nem máshol parkolt le, mint a Piazza della Signorián. A tér múltja egészen a XIV. századig nyúlik vissza, és olyan népszerű, történelmi épületek veszik körül, mint a Palazzo Vecchio, de Michelangelo Dávid-szobrának másolata révén is kiemelt célpont a turisták körében.

Úgy tudni, a sofőr „nonszensz módon” hajtott le a Via dei Gondiról, majd állt meg a minden bizonnyal bérelt sportautóval a téren március 20-án, a kora délutáni órákban. A város közleménye szerint a rendőrök azonnal közbeléptek, az igazoltatás során pedig arra is fény derült, hogy az amerikai turista nem is rendelkezik nemzetközi vezetői engedéllyel, tehát nem is ülhetett volna volán mögé Olaszországban.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az ominózus parkolás helyszíne úgynevezett ZTL-zónába tartozik, ami szabad fordításban korlátozott forgalmú zónának felel meg, de a gyakorlatban sétálózónának minősül, ahová – ha mindez nem lenne elég – úgy érkezett meg, hogy a forgalommal szemben hajtott. A város honlapja szerint a téren csak tűzoltó- és mentőautók, illetve helyi taxik hajthatnak át.

A kihágásokért összesen 470 euró, azaz nagyjából 180 ezer forint értékben szabtak ki büntetést, amit az illető a helyszínen rendezett is.

Ez nem is annyira meglepő egy olyan különleges autó mellett, mint amilyen a 488 Spider, ami valószínűleg bérautóként sem olcsó mulatság. A Ferrari nyitható tetős sportkupéját 2015 nyarán mutatták be, és egészen 2019-ig szerepelt a maranellói márka kínálatában. 3,9 literes, ikerturbós V8-as motorja 670 lóerős teljesítményt nyújt, amellyel a kétüléses sportautó 325 km/órás végsebességre képes. A középmotoros járgány álló helyzetből 100-ra 3,0 szekundum, 200-ra pedig 8,7 másodperc alatt gyorsul.

Mindazonáltal a mostani már nem az első eset az idén, amikor egy olasz nevezetességre téved fel egy turista. Január végén számoltunk be róla, hogy egy másik amerikai egy fehér Fiat Pandával a Ponte Vecchióra hajtott fel, és nemzetközi jogosítvány annak a 34 éves férfinak a zsebében sem lapult.