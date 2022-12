A TikTokon toodieangelxx felhasználónévvel szereplő hölgy – keresztnevén Liv – néhány nappal ezelőtt osztotta meg a videót, melyet a maryland állambeli Temple Hills egyik lakóövezeti parkolójában készített a támadásról.

A múlt csütörtöki esetet további videóiban, leírásaiban így magyarázta: „A támadás kint kezdődött, a kutyán nem volt nyakörv. Sikerült az autómhoz rohannom a saját kutyámmal, becsukni az ajtót, de a pitbull felugrott az ablakhoz, mielőtt azt fel tudtam volna húzni.”

Ahogy a felvételen látható, a megkergült kutya előbb a kasztnit harapdálta, majd az ablak szigetelését bontotta le. A további videókon az is látszott, hogy a pitbull egyértelműen a Teslára koncentrált, azt ugrálta, karmolta, harapdálta körbe – talán a bent ülő fajtársa vonzotta.

A kommentelők közül sokan értetlenkedve kérdezgették, miért nem hajtott el, miután már beült, de a videó feltöltőjének erre is volt válasza: kisgyerekek is voltak a közelben, arra gondolt, hogy inkább ő kösse le a kutyát, mint hogy az másokat támadjon meg.

Az autóban keletkezett károk értékét nem osztotta meg a nő, de feltehetően sok százezer, akár millió Ft feletti is lehet a végösszeg – csak a megrágott hátsó kasztnipanel 400-500 ezer forintnak megfelelő összegért szerezhető be, és akkor még nem beszéltünk az ablakról, az összekarmolt karosszéria újrafényezéséről…

Liv az eset után kapcsolatba lépett a kutya tulajdonosával is, aki borzasztóan sajnálta az esetet, azt írta, nemrég költöztek oda, nem így akart bemutatkozni, de a kutyája egyszerűen bekattant, őt magát is megharapta, majd kiszabadult a lakásból. A bűnbánó kutyatulajdonos felajánlotta, hogy mind az orvosi költségeket – a pitbull a teslás hölgy hátát is megkarmolta –, mind a javítási költségeket állni fogja, kedvencét pedig el fogja altatattni, mert nem hagyhatja, hogy további emberek sérüljenek meg.

Nem ez az első eset, amikor kutya vagy kutyák támadnak autóra: néhány éve Törökországban és az oroszországi Murmanszkban is térfigyelő kamerák rögzítették, ahogy egy-egy falka módszeresen nekiállt lebontani egy gépkocsit.

Az utóbbi két esetben az autók üresen álltak, ahogy a fenti hölgy is nagy ijedséggel, de igen könnyű sérüléssel, valamint megtéríthető anyagi kárral úszta meg, nem úgy, mint a közkedvelt horroríró Stephen King egyik művének szereplői – aki szeretne a megvadult kutya, az autó és a benne ülők helyzetét kibontó történeten borzongani, olvassa el a Cujo című regényt, esetleg nézze meg filmfeldolgozását.