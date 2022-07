Egy 24 éves férfi rövid időn belül több balesetet is okozott Gyöngyösön még 2020-ban. Az ittas férfi egy hideg januári reggelen gépkocsijával felvette kiskorú ismerősét. A sofőr egy forgalmas kereszteződésben nem adott elsőbbséget a védett úton haladó autónak, így a járművek összeütköztek. A baleset után a férfi és utasa kiszálltak, majd kérdés nélkül azonnal visszaültek és sietve távoztak. A balesetet a vétlen gépkocsi sofőrje könnyű sérülésekkel megúszta.

De ez nem volt elég, néhány perccel később az elkövető egy másik kereszteződésbe is úgy zúgott be, hogy nem tett eleget elsőbbségadási kötelezettségének, így autójával egy busznak ütközött. Az autóbusz az úttestről letért, szalagkorlátnak és villanyoszlopnak ütközött, majd visszasodródott az úttest bal oldali forgalmi sávjába, ahol összeütközött a vele szemben közlekedő autóval is, amelyről később kiderült, hogy lopott volt.

A balesetben összesen hét személy sérült meg, köztük súlyosan a felnőttkorú vádlott. A férfi kiskorú utasa kétoldali állcsonttörést, valamint súlyos agysérülést szenvedett, nála teljes körű emlékezetkiesés alakult ki, mely maradandó fogyatékosságként értékelendő. A sérülések súlyosságában közrejátszott, hogy a kiskorú nem használta a biztonsági övet. A fiatalkorú – aki a lopott autót vezette – ijedtében elszaladt a helyszínről, így az ott lévőknek nem nyújtott segítséget. Őt más eljárás keretében jármű önkényes elvételének bűntette miatt már jogerősen elítélték. A balesetek azért következtek be, mert a férfi kiemelt, táblás elsőbbségi szabályokat szegett meg, amikor nem adott elsőbbséget a védett úton érkező járműveknek.

Az Egri Járási Ügyészség a vádiratában mindkét vádlott vonatkozásában mértékes indítványt tett arra az esetre, ha az elkövetők a bíróság előkészítő ülésén beismerik a bűnösségüket és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról. A hatóság az idősebb férfire 4 év szabadságvesztés, 4 év közúti járművezetéstől eltiltás és 4 év közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza, míg a fiatalkorúval szemben pénzbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt.