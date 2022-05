Kedden a hírek egy újabb USA-beli tömegmészárlásról szóltak, a Texas állambeli Uvalde városában egy 18 éves fiatal 19 diákot és két tanárt ölt meg egy általános iskolában, miután korábban saját nagyanyjával is végzett. A sebesültek száma is magas. A megrázó eset az ország történetének egyik legsúlyosabb iskolai lövöldözése, ám sajnos közel sem egyedi.

Az Amerikai Egyesült Államokban régre visszanyúló, mélyen gyökerező hagyománya van az állampolgárok fegyvertartásának, hiszen az egykori angol-brit gyarmatosítók nagyrészt magukra voltak utalva, akár önmaguk és családjuk megvédéséről, akár a „vademberek”, azaz az őslakosok elleni küzdelemről volt szó, ráadásul a gyarmatok a 18. század vége felé egyebek mellett a felfegyverzett lakosságból szervezett milíciákkal vívták ki a függetlenségüket.

Az USA alkotmányának második kiegészítése az ország legmagasabb szintű jogszabályában rögzíti az egyének fegyverviselési jogát, így ez a téma a nagypolitikában már-már tabu, még az amúgy progresszívebb – bár európai szemmel még így is nagyon konzervatív – demokraták is csak nagyon óvatosan merik piszkálni a szigorítások, korlátozások kérdését, mert aki mégis így tesz, tulajdonképpen kiírja magát komolyan vehető politikusok közül.

Döbbenetes ez annak fényében, hogy az Egyesült Államokban – épp a fentiekből fakadóan – szinte bárki lőfegyverhez, sőt, akár már-már katonai szintű, félautomata gépkarabélyhoz juthat, kis túlzással úgy, mint ahogy itthon grillkészletet vagy lapostévét veszünk a nagyáruházakban, miközben naponta történnek lövöldözések, néhány hetente zajlanak olyan tömegmészárlások, mint a cikk elején említett friss tragédia.

A 327 milliós lakosságú USA-ban kb. 395 millió lőfegyver van, azaz 100 lakosra 120 ilyen gyilkos eszköz jut.

A fegyverviselés mellett az autózás is amolyan elidegeníthetetlen joga – és a távolságok, a közlekedési rendszer és az úthálózat jellege miatt szüksége – az amerikaiaknak, amit az európai szemmel „mindig is” megdöbbentően alacsony üzemanyagárak is tápláltak. Aki teheti, innen nézve őrületesen pazarló, böhöm nagy kisteherautókkal, pick-upokkal, busznyi méretű SUV-kkal jár, így az elmúlt egy-két év, és főleg az ukrajnai orosz invázió miatt elszabadult üzemanyagárak különösen éreztetik hatásukat a „szabadok földjén, a bátrak hazájában”. (Az USA-ban 100 főre bő 81 személygépjármű jut – egyharmadával kevesebb, mint lőfegyver.)

Míg 2020 márciusában, azaz a koronavírus-járvány berobbanásakor nagyjából 70 centért vették a 95-ös benzin literjét – az azévi tavaszi árzuhanás pedig egészen fél dollárig vitte ezt le –, ma átlagosan 1,25 dollárt (jelenlegi árfolyamon 455 Ft) kérnek ugyanennyiért.

Büszkén adta hírül a sacramentói (Kalifornia) rendőrség, hogy üzemanyag-utalványra cserélték a fegyvereket

