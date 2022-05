Annak idején nálunk is vágyott, a keleti blokkban elérhetők között egyenesen minőségi autónak számított az VAZ 2101-es, ismertebb nevén az „ezerkettes” Lada avagy Zsiguli. A típus ma már nosztalgikus értékkel bír, a kiváló állapotú állapotú darabokért már egészen elképesztő összegeket is kérnek.

A Szovjetunió utódállamaiban természetesen még erősebb ez a nosztalgia, a szovjet múlt felidézésének igénye, erre jó példa cikkünk tárgya is. (Tegyük hozzá, hogy Ukrajnában mostanra minden bizonnyal jóval kevesebben éreznek így, márpedig ezen a járgányon ukrán rendszám látszik.)

Ez a Zsiguli ugyan messze nem gyári állapotú, de szemmel láthatóan gondos, alapos munkának köszönhetően makulátlan, ráadásul mind a fényezést, mind a kasztnit illetően különleges.

Ahogy nálunk is, a Szovjetunióban a Volgák, Moszkvicsok mellett a rendőrség Zsigulikat is használt, az akkori járőrautók festését kapta meg ez a Zsiga, a maximális hitelesség érdekében pedig villogók és sziréna is került rá.

Míg a fényezés nagyon is korhű, a karosszéria épp az ellenkezője, ilyet egyetlen rendőr sem hajtott annak idején, hiszen a Zsigulit a „Kolobok” tuningirányzat jegyében leültették, brutális sárvédő-szélesítéseket, lökhárító- és küszöbtoldatokat kapott. A képet fekete acél felnik és széles abroncsok teszik teljessé – nem az ezerkettesek virsligumijai, az már tuti.

Sajnos azt az autót bemutató Carakoom sem tudja, hogy a látványhoz méltó teljesítmény is párosul-e, vagyis hogy a hajtás is kapott-e tuningot. Ha feltételezzük, hogy ahhoz nem nyúltak, akkor az autót továbbra is 1198 köbcentis, soros négyhengeres motor mozgatja a maga 60 lóerejével.

