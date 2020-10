A hónap elején hazánkban, az M3-as autópályán történt baleset is mutatta, hogy a Ferrarik még mindig megkövetelik az alázatot a sofőrtől. Akkor is egy Ferrari 812 Superfast tört össze, akárcsak a most rögzített esetnél.

A kínálat csúcsát jelentő V12-es típus nem viccel, és elektronikus segédek nélkül tényleg csak avatott kézbe való, mert még lassú tempóval is könnyű lezúzni. Elég egy óvatlan mozdulat, egyenesben félgáz, és egy pillanat múlva arcba robban a légzsák.