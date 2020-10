A hatalmas pick upok az amerikai autózás szerves részei és továbbra is nagyon népszerűek, hiszen egészen más szabályok és persze, terhek kapcsolódnak hozzájuk, mint a személyautókhoz. Ezért aztán a platósokból is vannak rendes munkagépek mellett igazi luxust kínáló és meglepően sportos darabok is. A csapatósak közül talán az F-150 Raptor a legismertebb, de már a Dodge is beszállt a játékba a Ram TRX-szel.

A TRX elég erős versenyző, hiszen a Raptor 450 lóerős, 3,5 literes V6-os turbójával ellentétben a Ramban 6,2 literes, HEMI V8-as van, megtámogatva kompresszorral, ami így 702 lóerős és 880 Nm nyomatékú. Kicsit több mint 4,5 másodperc alatt gyorsul 100-ra, a negyedmérföldes távot 12,9 másodperc alatt futja.

Minden tekintetben a Ford fölé licitál és ezt a kreatív megoldások is szemléltetik. A TRX-ben is felbukkantak az easter egg-ek, vagyis húsvéti tojások, amiket elrejtenek a tervezők.

Az egyik ilyen a motortér burkolata alatt található. Az ábrán egy tyrannosaurus rex (TRX) épp egy raport tart a fogai között:

A középkonzol tárolórekeszének alján pedig 1:60-as arányban szemléltetik, hogy a TRX mekkora egy átlagos emberhez képest, továbbá a tyrannosaurus rex mennyivel magasodik a raptor fölé: