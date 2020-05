Rendőrségi szirénák hangja zengte be London északi részének utcáit április 14-én, amikor a hatóságok üldözni kezdtek egy bűncselekményekkel kapcsolatba hozható embert. A gyanúsított menekülőre fogta, nagy sebességgel cikázva próbált meglépni a zsaruk elől.

A rendőröknek azonban sikerült megállítani a menekülő embert. Az egyik rendőr testkamerája rögzítette az üldözés utolsó másodperceit. A megkülönböztető jelzést használó BMW egy kereszteződésben megközelítette a gyanúsítottat, aki ezek után jobbra akart fordulni. A rendőr azonban ezt nem hagyta, és saját testi épségét is kockáztatva egyenesen az autóba rohant.

Az alábbi felvételen a rendőr szemszögéből jól látszik a tactical contact miatt összetört szolgálati BMW, valamint az is, hogy kollégája is koccan a gyanúsított autójával, nehogy az mégis el tudjon menekülni. A videó végén előkerül a sokkoló is, mely végül megállította a menekülő embert.