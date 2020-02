A 90-es évek elején bemutatott negyedik generációs Ford Mustang nem tartozik a legnépszerűbbek közé. Formája gömbölyded lett, az alapját pedig a korábbi, szintén nem túl fényes Fox platform továbbfejlesztett változata adja. Belépőmotorja 3,8 literes, V6-os 145 lóerővel, a Cobra R-ben viszont már 385 lovas V8 dolgozott.

Ma ezek jelentik a legolcsóbb opciót azok számára, akik Mustangot szeretnének. Éppen ezért kaparinthatják meg olyanok is, akiknek nem volna szabad autóhoz nyúlniuk. Itt van ez a rémség is, aminek főleg az orrát dolgozták át úgy, hogy havat lehessen vele tolni, esetleg zombitámadás esetén legyen hasznos.

Átalakították a hátulját is, a tetővonalat két, nagyméretű beömlővel toldották meg. Odafigyelte a világítótestek egyediségére is, de érdekes részlet a kétoldalt másképp kivezetett kipufogó is.