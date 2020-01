Egyre népszerűbbé váltak mostanában az olyan klipek, melyekben valamilyen statisztikai mutatókat hasonlítottak össze. A videós formátum segítségével a többéves adatokat animációk segítségével könnyen összehasonlíthatóvá lehet tenni, így egy-egy rövid videó is hosszú időre lekötheti azokat a nézőket, akiket érdekelnek az ilyen jellegű anyagok. És nem utolsósorban ez sokkal emészthetőbb formátum, mint táblázatokat böngészni ugyanebben a témában. Az animált grafikon a magyarországi autóállomány 2018-ban legnépszerűbb típusainak átlagos korának változását mutatja be 2002-től egészen 2018-ig, az összállomány súlyozott átlagos életkorához viszonyítva. Ha pedig kíváncsi vagy a Szocialista gyártmányok átlagkorára, a Data will Talk to You csatorna ezt is elkészítette. Ha van autód, akkor valószínűleg szerepelsz ebben a videóban Remek videókat készített egy magyar srác a magyarországi…

Forrás: Data will Talk to You